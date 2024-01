Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023, il talent show di giovani talenti condotto con grande successo da Gerry Scotti su Canale 5 con la regia di Roberto Cenci, che ha ottenuto puntata dopo puntata un ascolto sempre in crescita con la finalissima che ha dominato la prima serata con il 24.04% di share e 3.180.000 telespettatori totali (dato che sale a 4.082.000 nella fascia di prime-time). La giovanissima cantante ha sorpreso pubblico e giuria aggiudicandosi la vittoria finale! Marta si è fatta notare sin da subito per la sua potenza vocale, sia duettando con la coach Benedetta Caretta sia con esibizioni da solista, portando sul palco struggenti brani. Esibizioni da brividi che hanno commosso tutti e emozionato anche il pubblico che, senza se e senza ma, l’ha eletta la vincitrice di Io Canto Generation 2023. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato in esclusiva Marta Viola e con lei abbiamo parlato del suo percorso all’interno del programma di Canale 5 ma anche del futuro che la attende e dei suoi sogni musicali nel cassetto.

Marta Viola, intervista alla vincitrice di Io Canto Generation

Marta come stai dopo la vittoria di Io Canto Generation?

“Mi è servito un po’ di tempo prima di realizzare il fatto di aver vinto. Ho realizzato quando mi sono vista in tv. Sicuramente l’impatto di quando ho visto il mio nome sullo schermo, anche, oppure quando Daniele mi ha preso in braccio, è stato un momento che non dimenticherò mai. Mi sono esplose tutte le emozioni che avevo dentro in quel momento”.

Cosa ti aspetti adesso dopo questa esperienza?

“Spero che possa far diventare un lavoro la mia passione per la musica. Sono felicissima, spero che non finisca qua e che possano esserci anche altre occasioni”.

Con la vittoria ti sei aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy, un viaggio a New York per visitare Broadway e grazie a R101 avrai, la possibilità di registrare una cover: Emozionata?

“Non vedo l’ora di fare queste esperienze ma, comunque sarò sempre la Marta che le persone hanno visto in tv”.

Qual è stato il momento più bello a parte la vittoria e quale quello più difficile?

“La parte più bella di questa esperienza è il rapporto che si è creato con tutti i ragazzi, con i vocal coach: abbiamo socializzato molto. Poi sicuramente l’emozione di cantare sul palco è quella che porterò per sempre con me. La cosa più difficile era sicuramente il fatto che comunque in una settimana dovevamo imparare diverse canzoni, però alla fine essendo una cosa che ci piace si faceva con tranquillità”.

Andando avanti con il programma, avevi capito che la vittoria sarebbe stata tua?

“Ho iniziato a capirlo nella semifinale, quando hanno dato gli ultimi voti, dove io avevo avuto quelli più alti, però mancava ancora il voto del pubblico. Alla fine eravamo tutti e tre fortissimi”.

Tu non eri nuova ai grandi palcoscenici: nel 2019 hai rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest: che esperienza è stata quella?

“Ero un po’ più piccola, è stata un’esperienza bellissima, tanti ragazzi di altre nazioni, il palco era bellissimo, c’erano circa 20mila persone. Comunicare con gli altri è stato più complicato ma, nonostante questo è stata un’esperienza bellissima che non dimenticherà mai”.

Ci Avviciniamo a Sanremo: è un palco che anche una giovane artista come te sogna?

“Sarebbe un sogno! Tutti i cantanti italiani sognano quel palco. Se un giorno dovessi andare a Sanremo sarà qualcosa di indimenticabile, non potrei chiedere altro”.

Immagino che anche tu hai visto chi sono i cantanti di questa edizione: chi ti piace? Per quale fai il tifo?

“Beh sicuramente Annalisa, Emma, che è una delle prime cantanti italiane che ho scoperto quando ero più piccola”.

Ti piacerebbe partecipare ad Amici o X-Factor? È una strada che vorresti tentare?

“In realtà no, li ho seguiti, ma non mi sentirei a mio agio in quel contesto. Preferirei, se ci fosse la possibilità altre esperienze”.

Con chi ti piacerebbe duettare?

“Sicuramente Giorgia. Lei è la mia cantante italiana preferita. Sarebbe un sogno duettare con lei”

Tu eri nella squadra con Benedetta Caretta: com’è stare al suo fianco? Quali consigli ti ha dato?

“Con lei mi sono trovata benissimo fin dall’inizio, ho duettato sempre con lei. Ci siamo trovate bene subito. Quello che mi ha detto è di essere sempre me stessa sul palco”

Cosa sogni per il tuo futuro?

“Vorrei raggiungere il successo con il canto anche all’estero. La mia passione per la musica è nata grazie a cantanti internazionali come Beyoncé, Whitney Houston. Ho sempre ascoltato loro. Quello sarebbe il mio sogno più grande”.

Vi proponiamo una esibizioni di Marta con Benedetta Caretta a Io Canto: