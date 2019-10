Mario Cipollini si difende a Mattino Cinque dalle accuse della ex moglie: “non sarò io a parlare, saranno i miei avvocati e la giustizia”. L’ex campione a processo per maltrattamenti verso la ex moglie che ha deposto in tribunale accusandolo: “mio marito mi minacciava puntandomi la pistola addosso”.

Ecco la verità della moglie nel video Mediaset a Mattino Cinque.