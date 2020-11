Litigi, litigi e ancora litigi. Nella casa del Grande Fratello Vip è di scena uno scontro epocale tra Enock, fratello più giovane di Mario Balotelli, e Selvaggia Roma. Lo scambio colorito di accuse reciproco è iniziato nel corso della notte, poco dopo la fine della puntata del lunedì. I protagonisti sono stati Selvaggia ed Enock. La neo-inquilina del Grande Fratello, che fin dalla sua apparizione ha scosso gli animi dei suoi “colleghi“, ha accusato il fratello di Balotelli di essere “uno sfigato“. Tutto sarebbe scaturito per un banale confronto tra i due, in cui Selvaggia avrebbe urlato a gran voce di essere stata baciata da Enock e il giovane, prontamente, avrebbe negato. Sono volate accuse forti e pesanti tanto è vero che, in un tweet, Mario Balotelli è intervenuto in difesa del fratello.

E quel tweet al veleno di Mario Balotelli

“Quando decidi di camminare nelle tenebre a volte ti dimentichi della luce“, scrive il calciatore sul suo profilo. “Gioco finito. Enock è intoccabile. Ripeto è intoccabile. La vita non è al Grande Fratello. Quando si sparla a caso poi tutti si prendono le proprie responsabilità. Ma queste cose si fanno fuori da questo contesto. In bocca al lupo a tutti“, conclude. E così Mario Balotelli getta benzina sul fuoco su una situazione che, già di per se, è piuttosto incandescente. Nella notte, infatti, è scoppiato un vero e proprio putiferio che è stato seguito con attenzione da parte del pubblico del web.

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Ed è scontro tra Balotelli e Selvaggia

Selvaggia afferma che si sarebbe scambiata un bacio con Enock la scorsa estate, ma lui rigetta l’accusa perché in quel periodo era fidanzato con Giorgia. E la Roma rincara la dose chiamando “bugiardo” il giovane vip. La vicenda è ancora tutto in divenire, ma il duro sfogo di Balotelli, fa capire quando il litigio può sfociare in una lita ben più profonda di quella che sembra. La verità sta nel mezzo. Non resta che aspettare l’evolversi della questione per capire chi la spunterà, o se ci saranno nuovi e piccanti rivelazioni.

Selvaggia Roma è comunque un vero e proprio tornado per il reality show di Canale Cinque. Fin dal suo arrivo è stato un bel elemento di disturbo per diversi concorrenti. È molto legata all’ex Velino e alla Gregoraci, i quali per ora, non si sono espressi sulla lite furibonda. Il tweet di Balotelli però parla molto chiaro, e chissà se non arriverà anche all’orecchio degli inquilini.