Poche ore fa sul suo profilo Facebook, il noto giornalista ed ex conduttore de La Domenica Sportiva Marino Bartoletti, ha pubblicato una foto di se stesso in ospedale ed un post di ringraziamento per i medici ed infermieri che lo stanno seguendo. Ecco cosa gli è accaduto e come sta.

Marino Bartoletti in ospedale: il ringraziamento pubblico a medici e infermieri del Sant’Orsola di Bologna

Con una foto che lo ritrae su una sedia a rotelle in ospedale circondato da medici ed infermieri, sul suo profilo Facebook Marino Bartoletti ha voluto ringraziare pubblicamente proprio questi ultimi, che da qualche tempo lo assistono e aiutano a combattere un tumore.

Sul social Bartoletti ha scritto: “In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello ‘pit stop’ devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui. La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei ‘meccanici’ straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere”. Il giornalista è ricoverato a Sant’Orsola di Bologna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marino Bartoletti (@marinobartoletti)

La malattia dichiarata in televisione

Marino Bartoletti, da due anni circa, combatte contro un tumore. E’ stato lui stesso a dichiararlo apertamente nel Maggio del 2021 ai microfoni di Serena Bortone, ospite nel suo programma pomeridiano Rai Oggi è un altro giorno.

Nonostante la malattia tuttavia, il giornalista, conduttore ed opinionista non si lascia certo fermare ed è più impegnato che mai nel lavoro. Non solo quello che di frequente lo porta sul piccolo schermo in realtà, perché i suoi interessi si dirigono anche altrove.

Autore del libro A cena con gli Dei, Bartoletti è arrivato tra i finalisti del prestigioso Premio Bancarella.