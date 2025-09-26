Marina Valdemoro Maino è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2025. L’abbiamo intervistata in esclusiva per capire come si stia preparando ad affrontare le varie sfide e quale giudice tema di più. L’amatissima creator ci ha svelato che vorrebbe tanto condurre un programma televisivo. Per ora, però, preferisce tenere i piedi per terra e concentrarsi si questo programma dove dovrà, oltre che imitare, anche cantare e ballare. La prima sfida sarà quella di portare sul palco Lady Gaga, ma nel mentre spera di poter imitare anche Giorgia, una delle sue artiste preferite. Gliela affideranno? Per scoprirlo occorrerà seguire il suo percorso all’interno del programma di Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai 1.

Marina Valdemoro Maino intervista esclusiva

Come ti stai preparando?

Mi sto preparando molto perché questo personaggio che interpreterò, Lady Gaga, è molto impegnativo, lei è un’icona mondiale e quindi spero di essere all’altezza, io ce la sto mettendo tutta. Ovviamente è difficile perché stiamo parlando di Lady Gaga.

Come te la cavi con le imitazioni?

Con le imitazioni bene, diciamo, nel senso ho sempre imitato i cantanti, infatti uno dei miei primi video sui social era appunto un video di imitazione di cantanti. Imito un po’ meno i personaggi, cioè mi piace di più imitare le voci, i cantanti e poi faccio i miei sketch comici, i miei personaggi inventati da me, diciamo.

C’è un’artista che ti piacerebbe imitare, in particolare?

Beh, il mio sogno sarebbe imitare Giorgia, che è la voce italiana e in questo momento mi sto dando la zappa sui piedi da sola, ragazzi, cioè veramente, già Lady Gaga è difficile. Spero che mi assegnino cantanti, esatto, io vorrei fare queste cantanti, però devo essere anche brava a farle, quindi non lo so, vediamo.

Nella giuria di spaventa il giudizio di qualcuno, perché Malgioglio è agguerrito?

Lo so, però io lo amo comunque, cioè per me lui, tipo Lady Gaga, è un’icona e quindi accetterò le sue critiche e i suoi insulti, solo perché lui, però.

Sei molto seguita sui social, senti una certa responsabilità da questo punto di vista, anche nei messaggi da trasmettere alle nuove generazioni?

Quello assolutamente, infatti sono molto contenta di questo pezzo di Lady Gaga, che è Born This Way, che è un inno alla libertà, diciamo, di essere se stessi, di non dare peso ai giudizi altrui e di essere unici nella nostra, cioè di essere liberi nella nostra unicità, quindi ognuno di noi è unico e dobbiamo valorizzare questa cosa e spero anche che i prossimi brani siano dei brani belli a livello musicale, ma anche magari con tematiche importanti, come ho sempre cercato anche di fare sui social, parlare di temi importanti, visto che mi seguono persone di tutte l’età, ma soprattutto la fascia dei giovani.

Cosa ti auguri da questa esperienza?

Mi auguro sicuramente di farne tesoro per le prossime. Mi piacerebbe continuare in tv, non ho mai presentato e questa è un’opzione che mi piacerebbe. Fare questa esperienza, diciamo, è molto stimolante perché nel mio primo programma in tv con Chiambretti ho fatto la comica, qui ballo, canto e canto soprattutto. Insomma, presentare perché no, vediamo cosa ci riserva il futuro.

Magari Sanremo, anche come cantante oltre che come presentatrice?

Io già ho sparato in alto con Giorgia, sarebbe un sogno ovviamente, ma vogliamo molto molto basso, per favore, grazie.