Il “corteggiamento” di Mariangela Cottone a Paolo Bonolis continua e questa volta cambia scenario. Dopo il divertente incontro avvenuto ad Avanti un altro!, Mariangela si è ritrovata nuovamente davanti al conduttore, stavolta nello studio di Tu sì que vales. Un ritorno che ha inevitabilmente riacceso la gag nata nel game show di Canale 5 e che non è passato inosservato al pubblico.

Mariangela Cottone ritrova Paolo Bonolis a Tu sì que vales

Per Mariangela Cottone quello con Paolo Bonolis sembra essere diventato ormai un appuntamento televisivo. Dopo aver attirato l’attenzione durante la partecipazione ad Avanti un altro!, dove aveva manifestato con grande spontaneità la propria simpatia nei confronti del conduttore, Mariangela è tornata a incontrarlo a Tu sì que vales.

Il precedente era ancora ben presente e il nuovo faccia a faccia ha permesso di riprendere immediatamente il filo del divertente corteggiamento.

Tutto era iniziato ad Avanti un altro!

Il primo incontro tra Mariangela Cottone e Paolo Bonolis era avvenuto negli studi di Avanti un altro!. Più che la gara, a conquistare l’attenzione era stata proprio la simpatia mostrata da Mariangela nei confronti del padrone di casa.

Tra battute e momenti ironici, il siparietto aveva trasformato la sua partecipazione in uno dei momenti più curiosi della puntata. Evidentemente, però, la storia televisiva tra i due non era destinata a concludersi lì.

Il video Mediaset ad Avanti un Altro:

Il corteggiamento continua davanti al pubblico di Tu sì que vales

Il nuovo incontro a Tu sì que vales ha riportato immediatamente alla memoria quanto accaduto ad Avanti un altro!.

Mariangela non ha infatti rinunciato alla sua ironia e alla simpatia nei confronti di Bonolis, dando vita a un nuovo capitolo di quello che ormai può essere definito un vero e proprio corteggiamento televisivo.

Una situazione affrontata naturalmente con leggerezza, tra sorrisi e battute, nel pieno stile dei due programmi Mediaset.

Il video Mediaset a Tu si Que Vales:

Paolo Bonolis ancora protagonista del siparietto

Paolo Bonolis si è ritrovato così nuovamente al centro della scena insieme a Mariangela.

La forza del momento sta proprio nella continuità con quanto già accaduto ad Avanti un altro!: chi aveva seguito il primo incontro ha potuto riconoscere immediatamente il riferimento, mentre per il pubblico di Tu sì que vales si è aperto un nuovo divertente capitolo.

Un gioco televisivo nato quasi per caso e diventato ora una piccola storia capace di attraversare due programmi di Canale 5.

Mariangela Cottone, da Avanti un altro! a Tu sì que vales

Per Mariangela Cottone il passaggio da un programma all’altro ha quindi avuto un filo conduttore ben preciso: Paolo Bonolis.

Dopo il primo incontro, il destino televisivo li ha fatti ritrovare e il pubblico ha assistito alla continuazione della gag.

La domanda, a questo punto, nasce spontanea: quello di Tu sì que vales sarà davvero l’ultimo incontro tra Mariangela e Bonolis?