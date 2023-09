Torna stasera, Venerdì 22 Settembre, in prima serata su Rai Uno una delle trasmissioni più attese della stagione, Tale e Quale Show. Per il fortunato programma di musica, imitazioni e varietà si tratta della tredicesima edizione ed ancora una volta a condurre ci sarà il collaudatissimo Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2023/24 comincia forte dell’enorme riscontro ottenuto nella stagione precedente, che ha fatto registrare uno share altissimo. Si ripeterà? Di certo il cast di quest’anno è a dir poco eccezionale ed annovera nomi e volti molto conosciuti ed apprezzati dell’attuale showbiz italiano.

Fra questi c’è Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice, opinionista e presenza assidua dei reality. Noi l’abbiamo intervistata chiedendole di parlare della sua partecipazione al programma di Rai Uno: ecco cosa ha detto.

Maria Teresa Ruta: “Sono l’unica che non sa cantare, ma spero di sorprendervi”

So che è la prima volta che non hai dovuto fare i provini per entrare a Tale e Quale, cosa ha convinto Carlo stavolta a prenderti?

Forse il mio entusiasmo. Al primo provino, che ho fatto 11 anni fa, ero molto intimorita, avevo paura e mi sono subito resa conto di non aver studiato nella maniera giusta per imitare, ecco. Non era un karaoke e io avevo studiato come se fosse un karaoke. Poi negli anni ho fatto altri provini, sempre senza essere convinta, invece quest’anno penso di essere arrivata con un pochino in più di preparazione. E poi Carlo si è sicuramente ricordato che 30 anni fa, nel 1993, noi abbiamo debuttato alla Rai di Torino insieme a Tutti per Uno, intervistando Giorgia, Elisa, che allora erano ai loro primi singoli, ed è stato molto entusiasmante sentire queste voci straordinarie. Già allora Carlo aveva il pallino della musica e ce l’avevo anch’io. E quindi avrà detto “toh guarda, so 30 anni con la Ruta, facciamo un revival!”, probabilmente è semplicemente questo. O forse serviva una tardona! [ride]

C’ è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare?

Sì, sì, sì, vorrei fare un uomo, impossibile per me, ovviamente. Vorrei fare Liza Minnelli, non ci arriverò mai; mi piacerebbe fare la Callas e non sono una cantante lirica, quindi mi accontenterò, nel senso buono. Ci sono tantissimi personaggi che mi piacciono, perché hanno fatto la storia della televisione fin da quando ero bambina. Quindi vorrei rendere anche un omaggio a questi grandi personaggi e alle loro canzoni

Ma Guenda cosa ti ha detto? Perché comunque da musicista qualche consiglio te lo avrà dato.

Sì, Guenda mi ha detto “mamma, divertiti”, perché è questo l’unico modo per prendere questo impegno, che è serissimo. Guenda poi conosce i miei limiti, sa che non posso in poche settimane imparare a cantare o a imitare, che è molto difficile, però so che anche lei ha fatto il provino, perché questo ce lo siamo detto tante volte, so che era molto più preparata di me, però mi fa molto piacere che mi ha detto “Venerdì sera trova un biglietto per me perché voglio venire ad applaudirti”

Come vivi la competizione?

Non c’è competizione! Posso già farti la classifica finale, la faccio, la faccio (scherza imitando l’indimenticabile Mike Bongiorno)? Abbiamo Licitra che ha battuto i Maneskin, Gaudiano che è un cantante di musical ed è bravissimo, la Lamborghini è una cantante, Jo Squillo è una cantante, Scialpi è un cantante, persino Pamela Prati cantava a Il Bagaglino, sono solo io che non canto, ma spero di sorprendervi. Potranno dire “terribile però sorprendente”! [ride]

Quando Carlo Conti ha iniziato a fare il cast ci sono state un po’ di polemiche perché tanti vengono dai reality come Il Grande Fratello. Pesa un po’ il pregiudizio?

A volte c’è un po’ di diffidenza, perché non ci si ricorda che ho fatto 4500 ore di diretta su Rai Uno. Ho fatto Unomattina, Giochi senza Frontiere, 8 edizioni de Lo Zecchino d’Oro, ho fatto 5 anni di Domenica Sportiva vincendo 5 Telegatti, anche come “Donna dell’anno”. Io ho lavorato quasi sempre solo su Rai Uno per 4500 ore in diretta. E’ ovvio poi che i reality hanno un’eco più sorprendente, in base alla loro cassa di risonanza. Quando io ho fatto Pechino Express, stavolta su Rai Due, e l’ho vinto, lì i social non intervengono in maniera pesante come per Il Grande Fratello. Però anche quello è un passaggio, spero di aver lasciato un bel ricordo in questo programma che era sicuramente molto difficile e lontanissimo dalle mie corde, ma spero di avere onorato quella che è la mia carriera.

Quest’anno lo stai seguendo Il Grande Fratello?

Certo, certo, perché mia mamma è una fan sfegatata. Anzi era terrorizzata dal fatto che il Venerdì ci fosse la sfida. Mi ha detto “io cosa guardo?” e io “mamma, non dirmi io cosa guardo!” e lei mi ha detto “guardo fino alla tua esibizione e poi cambio canale!” Adesso è contentissima perché il Giovedì c’è il GF e il Venerdì Carlo Conti.