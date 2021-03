Dopo essere finita per ben 22 volte in nomination, è stata eliminata ad un passo dalla finale. Maria Teresa Ruta è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip tra polemiche e sospetti. Positiva, allegra, definita dal pubblico e non solo come la vincitrice morale del programma, Maria Teresa si è trovata a dover incassare un colpo basso da parte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Se con quest’ultima i dissidi sembrano ormai essersi appianati, con Tommaso Zorzi le cose non sembrano andare bene.

Nella giornata di ieri, è circolata la notizia che lo stesso Zorzi abbia deciso di rimuovere Maria Teresa dalla sua lista di contatti su Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha ammesso poi di aver fatto una pulizia. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Maria Teresa Ruta ha cercato di dare una motivazione al suo comportamento. Maria Teresa sembra anche escludere un possibile riavvicinamento con Tommaso con cui all’interno della casa era invece nata una bella amicizia.

La Ruta ha poi commentato le recenti dichiarazioni rilasciate da Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “Devo essere sincera. Questa storia ancora non l’ho capita e per me è rimasto un mistero”, ha confessato. Maria Teresa ha avuto molti crolli emotivi a causa della lunga reclusione tanto che ai nostri microfoni ha rivelato di aver pensato un paio di volte di abbandonare il reality.

In seguito a questa esperienza, Maria Teresa ha dichiarato di aver ricevuto numerose proposte, teatrali e televisive, da sola ma anche in compagnia di sua figlia Guenda. Grazie al reality Maria Teresa ha potuto ritrovare il suo pubblico facendosi conoscere e apprezzare anche dai più giovani. Sul fronte professionale, ci ha anche svelato un suo desiderio: “Mi piacerebbe fare l’opinionista in un talent mentre per un ruolo di questo tipo in un reality non sarei adatta perché per carattere sono troppo buona e cercherei di giustificare tutti”. Archiviata questa esperienza, tifiamo per Maria Teresa affinché possa aggiungere altri tasselli importanti alla sua carriera.

Intervista a Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Gf Vip

Maria Teresa, cosa l’aveva convinta a partecipare al Grande Fratello Vip?

Mi ha convinto a partecipare Alfonso Signorini che mi ha proposto di fare quest’esperienza assieme a mia figlia Guenda.

Ha rivelato di essersi sentita invisibile. Pensa che all’interno della casa abbiano abusato della sua pazienza?

Nei primi tre mesi è andato tutto abbastanza bene e non avvertivo il peso di avere un’età diversa rispetto agli altri concorrenti. Poi con il passare del tempo alcuni ragazzi hanno iniziato ad avvertire la stanchezza e si sono fatti due conti per cercare di arrivare alla fine del programma. Sono stata nominata più volte perché in me avevano visto la persona da sacrificare. Nonostante questo aspetto avevano instaurato con me un rapporto di affetto e mi chiedevano consigli. In me avevano trovato un appoggio.

Fuori dalla casa avrà avuto modo di riflettere e di fare anche un bilancio. C’è stato qualcosa che secondo lei ha compromesso il suo percorso?

Avevo previsto che la mia permanenza nella casa sarebbe durata tre settimane e invece è stata di cinque mesi e mezzo. Rifarei tutto e non c’è stato nulla che abbia compromesso il mio percorso. Dopo il primo mese avevamo già capito che Tommaso Zorzi avrebbe vinto. Per me era scontato questo risultato.

In una recente intervista, Tommaso Zorzi ha l’ha definita falsissima. Lei ha replicato asserendo che è il suo modo ironico di decifrarla. Proprio ieri però Zorzi ha rimosso lei e sua figlia Guenda dai contatti su Instagram. E’ rimasta sorpresa?

Non sono affatto sorpresa. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone.

Con Tommaso esclude un riavvicinamento?

Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi. Durante l’ultimo periodo di permanenza nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi.

Anche Stefania Orlando si è detta delusa dal suo comportamento. Ha dichiarato: “L’ho sempre difesa e protetta nel gioco. E’ stata livorosa dopo la sua eliminazione”. Cosa vuole replicare?

Non sono stata livorosa. Con Stefania ci siamo viste la scorsa domenica e c’era anche il marito, Simone. Ci siamo parlate tranquillamente.

All’interno della casa è stata testimone anche di alcuni amori nati dentro la casa. In questi giorni, sono volati stracci tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Secondo lui Elisabetta aveva una persona che l’aspettava fuori. Si è trattenuta con Pierpaolo per questo motivo?

Devo essere sincera. Questa storia ancora non l’ho capita e per me è rimasto un mistero. Penso che Pierpaolo e Giulia invece stiano bene insieme perché ridono tanto e tra loro c’è un sentimento sincero. Delle precedente storia con Elisabetta non ho capito proprio nulla.

Come ha commentato Roberto la sua esperienza?

E’ stato molto contento anche se cinque mesi e mezzo senza di me sono stati molto duri per lui. E’ riuscito durante il mio periodo di assenza a concentrarsi nella musica. Ha scritto delle bellissime canzoni come “Lividi” dedicata a me, a Rosalinda e a tutte le donne che hanno subito violenza. E’ un pezzo che sta riscuotendo successo anche in radio.

Nella casa ha avuto anche una crisi dettata dal fatto di voler tornare dal suo compagno. Aveva pensato di abbandonare davvero il gioco per amore?

Ho pensato di abbandonare un paio di volte per stanchezza mentale ma soprattutto perché mi mancavano molto i miei affetti. Per vivere ho bisogno di amare e nella casa mi sono ben predisposta nei confronti di tutti i concorrenti. Ho cercato di capirli, uno ad uno, di conoscerli anche perché alcuni avevano la stessa età dei miei figli. Nell’ultimo mese, dopo alcune vicissitudini come la morte del fratello di Dayane, vedere i ragazzi divertirsi ugualmente senza avere attenzione alle parole che dicevano mi ha dato fastidio.

Con Roberto intendete sposarvi. E’ arrivata la proposta? Amedeo sarà invitato?

La proposta ancora non è arrivata. Non penso che Amedeo sia capace di andare sott’acqua. Aspetterà fuori, alla riva (ride).

L’altra volta l’abbiamo vista evitare il confronto con Filippo Nardi. L’ex gieffino ha però dichiarato di voler ricominciare a parlare con lei. Lascia una porta aperta?

No comment.

Da conduttrice, cosa ne pensa di Alfonso Signorini come presentatore? Pensa sia stato all’altezza della situazione?

Sono stata entusiasta dell’attenzione che lui ha avuto nei miei confronti. Non ho mai visto il programma come spettatrice se non le ultime due puntate. Considerando il momento complesso e difficile, penso che sia stata un’edizione clamorosa. E questo anche grazie alla sua conduzione.

Dopo questa esperienza, ha ricevuto altre proposte?

Sto ricevendo parecchie proposte, sia da sola che in coppia con Guenda. Si tratta perlopiù di proposte televisive e teatrali.

Mediaset l’ha rilanciata televisivamente. Ma se la Rai dovesse richiamarla cosa farebbe?

Ho sempre lavorato sia in Mediaset che in Rai. Sono nata in Rai e ho avuto grandi soddisfazioni a Mediaset. Tornare a casa mi farebbe piacere così come restare a Mediaset. Vado dove c’è un bel programma. Mi piacerebbe fare l’opinionista in un talent mentre mentre per un ruolo di questo tipo in un reality non sarei adatta perché per carattere sono troppo buona e cercherei di giustificare tutti.