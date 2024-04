Maria Mazza è la Dottoressa che popola il salottino di Avanti un Altro 2024. Ma chi è e cosa ha fatto la showgirl nella sua carriera prima di approdare al quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Scopriamolo insieme.

Avanti un Altro 2024, chi è la Dottoressa Maria Mazza

Mora, formosa e dai lunghi capelli. Maria Mazza è la dottoressa che fa domande di medicina ai concorrenti di Avanti un Altro. Nata negli Stati Uniti nel 1975, ha origini italiane dato che i suoi genitori sono di Somma Vesuviana. La giovane cresce in Campania e decide di partecipare a Miss Italia dove si classifica al terzo posto conquistando la fascia di Miss Eleganza. Sin da piccola, Maria Mazza studia danza e recitazione e per seguire la sua passione si trasferisce a Milano. Debutta anche come attrice nella miniserie tv di Canale 5, ‘Anni ’50‘, e al cinema con ‘Stregati dalla luna‘, ‘Un amore perfetto‘ e ‘Ti lascio perché ti amo troppo‘.

Ospite fissa a Quelli che il calcio, per due anni è anche nel cast di Domenica in come ballerina. Nel 2006 conduce ‘Piazza Grande‘ accanto a Giancarlo Magalli su Rai2 sostituendo Mara Carfagna. Impegnata anche in alcuni spettacoli teatrali, nel 2018 ha preso parte come ospite a ‘Stasera tutto è possibile‘.

Dal 2012 fa parte di Avanti un Altro nel ruolo de La Dottoressa. Nella puntata andata in onda il 7 aprile 2024 ha posto una domanda al concorrente Manuel. Ecco il Video Mediaset.

Vita privata e instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Mazza è stata fidanzata per due anni con Francesco Totti. Nel 2005 si è sposata con Ludovico Lieto, col quale però si è separata tre anni dopo. Dal 2013 è legata sentimentalmente con Amedeo Quagliata e hanno una figlia. Il suo profilo instagram, nome utente @5mariamazza, è seguito da circa 265 mila follower. Qui posta foto della sua vita quotidiana.