“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate, sarebbero state queste le parole pronunciate dal conduttrice Maria De Filippi, tornata oggi in studio per registrare la nuova puntata del talent ‘Amici’, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Amici, Maria De Filippi torna in studio

È un primo passo verso il ritorno alla normalità quello compiuto oggi da Maria De Filippi, dopo la morte del suo amato marito Maurizio Costanzo, scomparso una settimana fa a 84 anni lo scorso venerdì 24 febbraio.

Gli ospiti di C’è posta per Te

La conduttrice riprende così i suoi impegni televisivi. Sabato 4 marzo, la De Filippi torna in onda in prima serata su Canale 5 con l’appuntamento con la trasmissione dei sentimenti dal titolo C’è posta per te. Sarà mandata in onda infatti la puntata sospesa la settimana scorsa per il lutto. Tra gli ospiti ci saranno il cantante Tiziano Ferro e gli attori della serie tv “Mare Fuori” Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson.

La prossima puntata di Amici

Domenica 5 marzo Maria torna alla guida del talent Amici, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a Uomini e donne. Domenica vedremo la puntata registrata questo pomeriggio.

Stando sempre ad alcune indiscrezioni trapelate dalla registrazione di oggi, pare che in un primo momento, prima di iniziare la registrazione della puntata, sia stato chiesto che all’entrata di Maria in studio nessuno avrebbe dovuto urlare, ma solamente un applauso formale. Alla fine l’applauso formale senza urli è stato abolito ed è stato chiesto di mostrare supporto a Maria, quindi tutto uguale come sempre all’entrata della conduttrice. La scelta del della produzione è stata quella di non far trasparire nulla di quanto successo, e che sarebbe dovuta essere una “puntata normale”, come tutte le altre.