Una news a tratti spiazzante. A novembre, Maria De Filippi sarà su Rai 1 con una serata contro la violenza sulle donne. L’annuncio, in verità un po’ a sorpresa, trattandosi pur sempre della conduttrice di punta di Mediaset, è arrivato stamattina, giovedì 16 luglio, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2020 – 2021.

Maria De Filippi su Rai 1 con una serata contro la violenza sulle donne: «Evento dell’autunno»

Ad annunciare l’arrivo di Maria De Filippi nel prime time di Rai 1 è stato il direttore di rete, Stefano Coletta, che ha parlato di «evento dell’autunno» e ha svelato che la serata dal nobile intento andrà in onda il prossimo mercoledì 25 novembre 2020. Non a caso, tra l’altro, visto che la data corrisponde de facto alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Ad affiancare la De Filippi, ha anche fatto sapere Coletta, saranno altre due donne famose: Sabrina Ferilli, attrice nel film Premio Oscar “La grande bellezza”, e Fiorella Mannoia, apprezzata cantautrice e già in passato protagonista di alcune prime serate di Rai 1.

Maria De Filippi, ha dunque chiarito il direttore di Rai 1, «ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda». Il riferimento sembra andare a Mediaset, che a quanto pare avrebbe concesso alla presentatrice numero uno del “Biscione” di fare una super “capatina” in Rai. Breve ma intensa?

Da notare, quindi, due dettagli. Il primo: l’assenza di conduttori e conduttrici interni alla Rai, almeno in questo primo annuncio, al fianco della De Filippi su Rai 1. Il secondo: l’idea che al Servizio Pubblico si chiami una delle più brave presentatrici della Tv commerciale per una serata dedicata ad un importante tema sociale qual è quello della violenza contro le donne.

Rai 1, nei palinsesti 2020 – 2021 anche il ritorno di Antonella Clerici e La Riscossa di Affari tuoi

Oltre a Maria De Filippi su Rai 1 per una sera, nei nuovi palinsesti 2020 – 2021 del canale spiccano anche due ritorni tv niente male: quello di Antonella Clerici in pianta stabile e quello del game show Affari tuoi.

Antonella Clerici tornerà su Rai 1 dal 7 settembre 2020, con E’ sempre mezzogiorno, il suo nuovo programma tra collegamenti dalla casa nel bosco, ospiti e cucina; e dal 13 novembre all’11 dicembre, con The Voice Senior e i talenti un po’ più in là con l’età.

Gradito ritorno anche per Affari tuoi. A distanza di circa 3 anni dall’ultima puntata andata in onda su Rai 1, il programma dei “pacchi” tornerà in tv dal 2 al 6 dicembre 2020, con il nuovo sottotitolo “La riscossa“. Top secret, almeno per ora, il nome del conduttore.

Da segnalare, infine, il debutto di Ama Sanremo, dal 22 ottobre 2020 in onda con Amadeus il giovedì sera, subito dopo la fiction Doc con Luca Argentero; e lo sbarco di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, dal 7 settembre, alle 14.00, al posto del cancellato Vieni da me con Caterina Balivo.