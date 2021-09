Maria de Filippi tra i premiati dei Seat Music Awards 2021, la manifestazione condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai1. La conduttrice televisiva dopo aver ritirato il premio si lascia andare ad una dichiarazione d’amore inaspettata nei confronti del collega. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi premio ai SMA2021 per il suo impegno nella musica

I Seat Music Awards 2021 hanno segnato la rinascita del mondo della musica dopo quasi due anni di stop forzato a causa della pandemia mondiale da Covid-19. Sul palcoscenico dell’Arena di Verona Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno consegnato i premi alle stelle della musica italiana. Non solo, protagonisti anche personaggi che si sono contraddistinti negli ultimi due anni. Un premio speciale è stato consegnato a Maria De Filippi, la regina del piccolo schermo che con il suo talent show Amici ha contribuito al successo di tantissimi giovani cantanti.

“Salirà sul palco per un riconoscimento importante al suo ruolo nella musica che indubbiamente è stato importante in questi anni“. Con queste parole Carlo Conti presentato la De Filippi che si è lasciata andare ad una confessione davvero inaspettata.

Maria De Filippi “innamorata” di Carlo Conti: grande affetto e stima tra i due

Tutto è iniziato da una domanda di Vanessa Incontrada che ha chiesto a Carlo Conti: “ti saresti potuto innamorare di Maria?”. Il conduttore ha replicato: “no, perché per me è una sorellina“. Completamente differente, invece, la risposta di Queen Mary che ironizzando ha detto: “innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre“.

La De Filippi poco dopo ha sottolineato: “anche Maurizio Costanzo lo era, lo è e lo sarà“. A togliere tutti dall’imbarazzo ci ha pensato proprio Carlo Conti che ha scherzato: “sto diventando rosso ma meno male non si vede” rincalzato anche dalla collega Vanessa Incontrada che ha precisato “ci sono tanti modi di amare…“.

Un momento sicuramente divertente, ma che conferma ancora una volta il grande affetto e stima reciproca tra la De Filippi e Conti che in passato sono stati protagonisti di una bellissima edizione del Festival di Sanremo 2017. Chissà che i due in futuro non possano nuovamente lavorare insieme!