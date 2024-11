Durante un intervento telefonico nel programma “Password” su RTL 102.5, Maria De Filippi ha affrontato il tema dell’eredità di Maurizio Costanzo. Ha dichiarato di aver rinunciato alla sua parte a favore dei figli del marito, specificando: “Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli”. Questa decisione è stata presa per evitare conflitti e rispettare gli interessi dei figli di Costanzo. Inoltre, De Filippi ha espresso il suo disappunto riguardo a false informazioni circolate online sull’argomento, sottolineando l’importanza del rispetto e della verità nelle comunicazioni pubbliche.

Maria De Filippi e la rinuncia all’eredità di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è intervenuta durante una puntata di Password, il programma di RTL 102.5, dove erano presenti anche Kekko Silvestre e i Modà. La conduttrice ha dialogato con il cantante riguardo al loro legame e alle difficoltà che i giovani affrontano nel gestire emozioni e sfide, spesso amplificate dai social media. Proprio su questo tema, De Filippi si è soffermata, rivelando di aver dovuto smentire alcune voci che circolavano su di lei riguardo l’eredità di Maurizio Costanzo.

Le parole della conduttrice di Amici:

Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità.

Maria poi prosegue dicendo:

Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi quando ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio. Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le palle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone.