Stasera al Tg5 c’è l’intervista a Maria De Filippi. Nell’edizione delle ore 20.00 di questo sabato 30 novembre 2019, la conduttrice di Canale 5 ha risposto alle domande di Cesara Buonamici. La presentatrice – che il prossimo 5 dicembre compirà 58 anni – ha commentato il suo lavoro davanti e dietro le telecamere – con programmi come Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Tu sì que vales e chi più ne ha più metta – e ha parlato della vita matrimoniale con l’uomo della sua vita: Maurizio Costanzo. Ecco il video Mediaset con l’intera intervista trasmessa dal notiziario.

Maria De Filippi al Tg5, l’intervista di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici: Sei la regina incontrastata della Televisione italiana. Hai capito perché?

Maria De Filippi: Partiamo dal presupposto che non voglio essere la regina perché prima o poi i reali crollano e crollerò anch’io.

C.B: Ma non è detto, eh. Guarda la Regina d’Inghilterra!

M.D.F: Quella è l’unico caso di longevità in assoluto, però insomma non è tanto bello. Perché? No, non l’ho capito. Penso che sia solo da ricondurre ai programmi che faccio, che sono fatti con la gente comune e penso che ci sia identificazione.

C.B: Qual è il tuo di più?

M. D. F: Il fatto forse di stare ad ascoltare e di non imporre quel che penso e di rendere protagonista chi partecipa al programma.

C.B: Come si diventa Maria De Filippi?

M.D.F: E’ la voglia di non fare figuracce che ti fa lavorare tanto, un senso di responsabilità e di dovere che ti trasmettono quando nasci e quando cresci in casa. Sono ore e ore che stai lì dietro a capire perché, come fare, qual è la cosa giusta, sbagliare, imparare dagli errori, provare a non rifarli.

C.B: Hai lanciato tanti giovani. E’ il tuo vero orgoglio questo?

M.D.F: Beh, mi fa piacere perché dare un’opportunità, a chi magari non l’avrebbe, comunque è una cosa che ti dà soddisfazione. E quando loro riescono, non solo a vivere per un anno – magari quando sono dentro Amici – della loro passione, ma riescono poi a vivere la loro vita della loro passione, beh, è un bel regalo. Mica tutti ce l’hanno questo regalo!

C.B: Tuo marito Maurizio Costanzo cosa fa? Osserva? Tace? Oppure ti consiglia o magari anche critica?

M.D.F: Critica ancora. Per esempio non perde mai C’è posta. Su C’è posta vuole sapere l’ “e poi”: cosa succede alle storie, se hanno fatto pace, quante volte si son visti. Mi critica sempre il fatto che dovrei dire che cos’è successo.

C.B: Vuole il lieto fine?

M.D.F: Sempre, assolutamente sì.

C.B: Avete in comune la passione per gli animali. Quanto contano cavalli, cani, gatti nella vostra vita?

M.D.F: Secondo me tutti gli animali danno serenità in casa. Adesso siamo in conflitto su cane e gatto, e ho vinto perché in casa ci sono i cani e in ufficio da lui c’è il suo gatto. E penso che non farà ingresso in casa finché ci sono i cani.