È da considerare il sodalizio più bello della tv italiana quello tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Nella puntata andata in onda ieri di Verissimo, ha debuttato lo speciale sul “Post C’è posta per te”, dove si racconta cosa è accaduto ai protagonisti delle storie della De Filippi dopo la messa in onda delle puntate di “C’è posta per te”.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin: l’idea vincente dello speciale “C’è posta per te” a “Verissimo”

Quello andato in onda ieri, non è il primo e non sarà certamente l’ultimo sodalizio tra le due “regine”, ognuna a modo suo, della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Una mossa sicuramente furba, interessante e intelligente, quella di raccontare il dopo “C’è posta per te”, soprattutto considerando la distanza di mesi tra le registrazioni e la messa in onda delle varie puntate.

Il pubblico della trasmissione dedicata ai sentimenti, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, ha sempre manifestato interesse nel sapere cosa è successo dopo la messa in onda della puntata. Sono tanti gli appassionati che dopo ogni puntata di “C’è posta per te” si fiondano sui social per vedere cosa fanno i protagonisti di ogni storia raccontata dalla De Filippi. Con questo speciale di Verissimo, i telespettatori possono conoscere l’evolversi della situazione e come vivono oggi i protagonisti.

Lo spirito di collaborazione tra due signore della tv

Quello tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin è sicuramente uno spirito di “collaborazione” volto al lancio dei due programmi, che come ben sappiamo, fanno parte della stessa rete. Una sinergia televisiva più unica che rara, non scontata e che negli anni, per altre trasmissioni, non è sempre accaduta.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin: da “Amici” a “C’è posta per te” sempre aperte le porte a “Verissimo”

Questo sodalizio odierno tra la De Filippi e la Toffanin ha radici ben lontane, Silvia infatti, già in passato ha avuto modo di collaborare con Maria nella trasmissione Amici. La Toffanin da diversi anni dedica uno speciale Verissimo proprio al talent Amici, inoltre, della scuola di Canale 5 la conduttrice di Verissimo è stata anche giudice durante una puntata del serale.

Sicuramente alla base di questa collaborazione tra le due signore della tv c’è un sentimento di stima reciproca, rispetto e fiducia, oltre che una grande amicizia. Una collaborazione che siamo certi potrà solo far del bene alla tv italiana.