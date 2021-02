Questa mattina, ospite in un noto programma Radio su RTL, Maria De Filippi ha parlato di Sanremo 2021 affermando di non spiegarsi, come molti, l’assenza del pubblico al Teatro Ariston. La conduttrice di Canale 5 ha poi parlato anche della partecipazione di Gaia, vincitrice di Amici 19. Ecco tutte le dichiarazioni della regina del sabato sera.

Maria De Filippi e Sanremo 2021: le dichiarazioni della conduttrice

Questa mattina, ospite in radio a RTL 102.5 all’interno del programma condotto da Massimo Giletti, Maria De Filippi ha svelato la sua opinione sull’emergenza sanitaria causata dalla pandemia e sull’assenza di spettatori al Festival di Sanremo 2021. Come molti spettatori la conduttrice si è posta un quesito interessante. Ci sono, infatti, molti programmi, anche Rai, che vanno in onda con il pubblico. Con i dovuti controlli è stato dimostrato che si possono avere persone in studio durante uno show.

La De Filippi ha infatti detto: “L’assenza del pubblico proprio non l’ho capita, perché dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico distanziato, magari di figuranti non si capisce perché no, è incomprensibile, anche perché non mi sembra che in Rai non ci siano in onda trasmissioni col pubblico“.

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ad esempio, ha pubblico in studio. Da Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile ci sono poche persone scelte, qualche figurante che partecipa anche ad un gioco, quello del telefono senza fili, ma comunque qualcuno in studio c’è.

A Mediaset le cose paiono diverse. Maria De Filippi ha il pubblico ad Amici, ma anche a Uomini e Donne. Per C’è Posta per te, invece, il discorso è leggermente diverso. Il people show è stato registrato a fine estate quando non vi erano ancora regole più restrittive per il contenimento del Coronavirus. E’ vero anche che molti altri programmi Mediaset, come quelli di Barbara d’Urso, o come Verissimo, non hanno pubblico.

Maria De Filippi ha anche parlato di Covid e vaccini e delle paure avute. E’ stato un anno difficile per tutti e soprattutto per molti lavoratori. Nonostante ciò la conduttrice si è ritenuta fortunata così come altri suoi colleghi che hanno potuto continuare ad andare in onda.

La partecipazione di Gaia a Sanremo 2021

La conduttrice di Amici ha infine parlato della partecipazione di Gaia, vincitrice della passata edizione del talent di Canale 5, alla kermesse canora.

“Gaia non penso che vada a Sanremo con lo spirito di piazzarsi chissà dove, ma con la voglia di cantare, perché a differenza di altri che hanno vinto il programma, non ha potuto fare nessun concerto, nessun live o instore“.

Con questo spirito dunque la giovanissima cantante approderà al Teatro Ariston.