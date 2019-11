Maria De Filippi e Sabrina Ferilli in versione “amiche“. Nella quarta puntata di Tu sì que vales 2019, l’interazione tv tra le due giurate è diventata una sorta di “sitcom”, tanto da mandarne in onda un primo episodio. Non ci credete? Ad incuriosire le due, ora insieme nel sabato sera di Canale 5, è stato per prima cosa lato b degli spogliarellisti. “Quant’erano boni quelli” le parole dell’attrice, mentre la conduttrice si trincerata dietro ad una risata. Ecco il video Witty tv e Mediaset con la prima parte di “Maria e Sabrina”.