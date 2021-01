Maria De Filippi a Che tempo che fa di Fabio Fazio racconta come mai non ci sono mascherine a C’è posta per te. Durante la prima puntata del people show di successo di Canale 5 in tanti hanno notato l’assenza delle mascherine nel pubblico. Come mai? Ecco le sue parole nel programma di Rai3.

Maria De Filippi ospite a Che tempo che fa

Maria De Filippi è torna ospite nel salotto di Che tempo che fa di Fabio Fazio nella prima puntata del 2021. Una intervista esclusiva quella rilasciata dalla regina di Canale 5 reduce da una stagione televisiva trionfante grazie a programmi di successo come “Uomini e Donne”, “Tu si che que vales” e “C’è posta per te”.

In particolare la conduttrice si è soffermata sulle misure anti Covid-19 nei suoi programmi. La De Filippi, infatti, ha replicato alle accuse di una fetta di pubblico che ha sottolineato l’assenza di utilizzo di mascherine durante la messa in onda dei suoi programmi.

“Essendo registrata ho la fortuna di poter avere il pubblico in studio nei miei programmi” – ha raccontato la De Filippo che si è soffermata su “C’è posta per te” rivelando – “abbiamo registrato quasi tutto in un periodo nel quale l’emergenza non era così alta. Però sono stati tutti tamponati. Chi riceve e manda la posta viene messo isolato in un hotel, io stessa vengo controllata. In pratica chi manda viene subito tamponato e chiuso, chi riceve dopo averla ricevuta veniva preso tamponato e isolato“. Le misure anti Covid-19 hanno però avuto delle conseguenze nell’organizzazione del programma come ha raccontato: “la verità è che qualcuno è stato rimandato a casa. Quest’anno è anche difficile avere ospiti internazionali e infatti non ne avrò nemmeno uno, non ci saranno“.

Maria De Filippi: “C’è posta per te cambia ogni anno”

Non solo, Maria De Filippi parlando del suo programma ha confessato: “C’è Posta ogni anno cambia tutto, perché cambia la vita degli ospiti e le storie. Ieri sera ad esempio c’era la storia di una ragazza senza lavoro che ha chiamato il padre”.

Un successo strepitoso quello di C’è posta per te che è da sempre uno dei programmi più visti e seguiti dal pubblico italiano. Ogni anno, infatti, in redazione arrivano più di 600 storie come ha raccontato la padrona di casa: “riceviamo 600/700 storie al giorno e facciamo un lavoro certosino. C’è una redazione dietro che lavora tutto l’anno. Io vedo tutti gli ospiti che poi saranno in studio. Spesso la storia viene rifiutata e quindi non va in onda. Se guardate bene i dettagli vi accorgete che in alcune storie sono più abbronzata, in altre ho i capelli più lunghi e in altre più corti. Appunto perché registriamo in tempi diversi”.

A sorpresa poi la De Filippi confessa: “C’è Posta è il programma che mi agita di più. Però mi ha dato anche tante soddisfazioni, ad esempio i grandi ospiti che ho ricevuto. Il primo è stato Alberto Sordi, mi ricordo ancora l’emozione. Mi sono sempre ritenuta fortunata per aver potuto conoscere personaggi come lui o anche Julia Roberts, la guardavo e mi dicevo ‘è proprio vero che è seduta vicino a me?‘”.