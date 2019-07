News date e smentite, mentre Maria De Filippi non smette di essere il principale punto di forza di Canale 5, non a caso Rete che, ad oggi, si tiene ben stretta la conduttrice di Amici, C’è posta per te, Uomini e donne e chi più ne ha più ne metta.

Maria De Filippi direttrice di Canale 5? La conduttrice intervistata da “Oggi”: “Non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi…”

Intervistata dal settimanale “Oggi”, però, Maria De Filippi smentisce così la notizia secondo cui potrebbe diventare la nuova direttrice di Canale 5. La presentatrice Mediaset, infatti, ha le idee chiare sul perché, lei e la direzione di Rete, siano al momento due aspetti inconciliabili e, a tal proposito, così dice:

Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo… Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere?

Insomma, riuscireste o no ad immaginare la De Filippi alle prese con la possibile cancellazione del programma di una collega? E magari anche a sostituire la trasmissione con una delle serie tv americane preferita dalla conduttrice? Apriti cielo, o forse no…

Comunque sia, nell’intervista rilasciata al settimanale la padrona di casa di Amici si affretta anche a smentire il contenuto della “colazione” con Marina Berlusconi, nel corso della quale le due, stando a quanto dichiara oggi la stessa Maria De Filippi, avrebbero parlato soltanto di “integratori, cani e libri“.

Com’è oggi il rapporto tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi: “Faccio fatica a dire no!”

Del resto, ad oggi, qualora per Maria De Filippi andasse in porto l’ipotesi direzione di Canale 5 troverebbe terreno fertile anche nel rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Così dice, infatti, la presentatrice a proposito del Vice Presidente e A.d di Mediaset:

(…) Non lo sento certo tutti i giorni, però quando lo sento o lo vedo, lui sa che le cose che dico le mantengo. E lo stesso vale per lui… a Pier Silvio faccio fatica a dire no!

Insomma, per ora Maria De Filippi direttrice di Canale 5 sembra più una notizia smentita per addetti ai lavori che un’ipotesi con fondo di verità. A meno che a chiederle di ricoprire tale ruolo non sia Pier Silvio in persona? Chi vivrà vedrà.