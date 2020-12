Un racconto di Maria De Filippi a Verissimo, in merito a come trascorreva il Natale da piccola, ha fatto scoppiare la polemica sui social. nello specifico sono state le sue parole su Babbo Natale. Molte mamme si sono arrabbiate con la conduttrice e con Verissimo, oltre che con Silvia Toffanin, per non aver tutelato i più piccoli. Ecco cosa sta succedendo anche fra i commenti della pagina ufficiale.

Maria De Filippi a Verissimo: le parole su Babbo Natale e la polemica

Maria De Filippi a Verissimo ha raccontato qualche aneddoto sulla sua infanzia. La conduttrice ha parlato di come trascorreva il Natale da piccola e di come lo trascorre ora con il figlio adottivo.

La De Filippi ha raccontato di quando andava in giro a dire che i regali per sua madre e suo padre li aveva chiesti lei a Babbo Natale per loro e di come tutti gli altri ridessero per queste sue affermazioni. Da li a poco ha scoperto sostanzialmente che non esisteva o che non portava regali ai grandi. Cosa c’era di sbagliato? A quanto pare tutto.

Questo racconto ha fatto scoppiare la polemica sui social. Apriti cielo. Le mamme del web si sono scandalizzate e hanno iniziato ad accusare la conduttrice, il programma e la stessa Silvia Toffanin. Il motivo?

L’intervista di Maria De Filippi è stata mandata in onda subito dopo quella ai Me contro Te, idoli dei più piccoli. Proprio in quel momento, quindi, bimbi e mamme erano sintonizzati su Canale 5 e stavano guardando la televisione insieme. Tutti hanno sentito il racconto della De Filippi e molti bambini pare si siano allarmati e rattristati.

Implacabili, alcune mamme infuriate, si sono riversate nelle pagine social di Verissimo, ma anche in generale nei vari gruppi dove si commentava la trasmissione, e hanno iniziato ad inveire contro tutto e tutti.

ll commento più carino? “Visto che Verissimo lo registrano, potevano tagliare quel pezzo“, oppure: “Non hanno avuto rispetto per i bambini dopo averli richiamati con Sofie e Luì“.

Abbiamo dunque capito: in televisione non si può dire che Babbo Natale non esiste o, addirittura, non si può nemmeno far capire di averlo scoperto crescendo nel ricordare la propria infanzia.

Verissimo: una intervista ricca di sorprese per Maria

Durante l’intervista a Verissimo, Maria De Filippi non ha parlato solo del suo passato. C’è stato spazio per una riflessione sul Covid e sul periodo che stiamo attraversando.

Maria De Filippi ha poi ricevuto diversi video – messaggi molto emozionanti. In primis quello di Alessandra Amoroso che la chiama mamma famosa. Spazio poi a quello di Emma Marrone che ha detto di recersi nel camerino di Maria De Filippi e di “rubarle” scarpe ogni volta che si incontrano. In realtà pare che la De Filippi gliele regali più che volentieri. Peccato però che la conduttrice abbia svelato che Emma si è portata a casa anche qualche giacca.

Spazio poi a Lorella Cuccarini e Mara Venier oltre che a Gerry Scotti. Della prima Maria De Filippi ha raccontato di averla incontrata lo scorso giugno e di aver riconosciuto in lei un amore unico ed una passione incontrollabile per la danza. Maria non ha parlato di mano tesa, bensì di aver rimesso al suo posto un talento che, ‘momentaneamente’ era stato messo da parte da altri. La Cuccarini pare esserle piaciuta particolarmente tanto che la conduttrice di Amici 20 si è detta molto felice di averla al suo fianco per il talent.

Qui il link al video per rivedere l’intervista integrale di Maria De Filippi a Verissimo