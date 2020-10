Uno degli eventi televisivi dell’anno si è consumato oggi, domenica 11 ottobre 2020, a partire dalle 14:00 circa, su Rai 1. Maria De Filippi è sbarcata a Domenica In ed è stata intervistata dall’amica e collega Mara Venier. Quest’ultima, che è riuscita finalmente ad averla dopo tante battaglie, appena l’ha vista entrare in studio si è commossa. La chiacchierata fra Maria e Mara ha infiammato i social e regalato a tutti i telespettatori aneddoti divertenti sulla loro amicizia, ma anche sulla vita di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Domenica In: Maria De Filippi e Mara Venier finalmente insieme

L’aspettava l’anno scorso, ma alla fine la sua ospitata è stata bloccata. Quest’anno, però, dopo aver insistito per poter intervistare l’amica e collega, Mara Venier ce l’ha finalmente fatta. Nonostante le resistente di Rai 1, Maria De Filippi, volto di punta di Mediaset, è sbarcata sull’ammiraglia Rai.

Consapevole di avercela fatta ad averla in studio, dopo aver messo a tacere tutti i detrattori e averla avuta vinta contro lo staff interno, felice per l’arrivo dell’amica che l’ha sostenuta nel momento più difficile, Mara Venier si è commossa. Alla vista dell’ingresso in studio la conduttrice ha faticato a trattenere le lacrime.

"Maria De Filippi":

Poco dopo, però, ha preso il via una bellissima ed altrettanto intensa intervista. Maria De Filippi, grazie alla grande capacità di Mara di mettere tutti a proprio agio, è riuscita a raccontarsi senza timori e a ridere e scherzare con la “zia” di tutti.

Cosa è emerso? Tanti aneddoti. In primis quelli su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

La De Filippi ha raccontato di avere “una talpa” fra coloro che lavorano con Costanzo, che, mentre lui torna a casa, gli manda un sms con scritto cosa ha mangiato e quanto ha bevuto. Maria ha raccontato che questa persona gli ha scritto che Costanzo aveva ordinato per l’ufficio il suo gelato preferito. Una volta a casa, quindi, Maria ha chiesto al marito se avesse già mangiato il suo gelato e questi ha negato. Per la prima volta, però, la De Filippi ha fatto finta di nulla, pur sapendo che lui le aveva raccontato una bugia enorme. Costanzo l’ha scoperto così in tv. Cosa succederà stasera?

Altro aneddoto? Le caramelle nascoste da Costanzo nella borsa per il mare, una borsa che, nonostante pare non alzare un dito in casa, voleva sistemare da solo proprio per potersi nascondere quei dolcetti e mangiarli quando gli pareva.

Ultimo aneddoto? Quello riguardante i crackers. Costanzo era solito nascondergli nella tasca dell’accappatoio, ma Maria passava e glieli schiacciava tutti.

Maria De Filippi e Mara Venier a Domenica In: una amicizia lunga una vita

Cos’altro è emerso dall’intervista fra Maria De Filippi e Mara Venier? Ebbene le due amiche hanno raccontato come è nata la loro amicizia. Mara ha detto a Maria di capirla quando ha raccontato di come era difficile per lei stare vicino ad un uomo importante come Costanzo. Il motivo? Quando non era ancora famosa anche la Venier stava insieme ad Arbore e tutti la ignoravano.

Insieme hanno raccontato di quando Maria ha chiamato Mara per far da giudice, per una puntata, a Tu si que vales. La De Filippi inviò un messaggio alla Venier. Quest’ultima le rispose “Corrooooooo” per dire che sarebbe andata molto volentieri. Maria, però, pare non aver mai ricevuto quel messaggio. Qualche tempo dopo, mentre Mara era in America con il marito, Maria ha chiamato la Venier per capire come mai non le rispondesse e le ha detto di correre perché il venerdì avrebbero registrato. Per fortuna il compagno di Mara ha capito tutto e mentre lei non sapeva che rispondere ha preso la decisione giusta e in un batter d’occhio ha messo la moglie sul primo volo per Roma.

Sia Mara che Maria hanno ammesso di non aver mai davvero lavorato, ma di essersi sempre e solo divertite alla grande.