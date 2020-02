Maria De Filippi sarà a Che tempo che fa dopo gli ascolti in pareggio di Amici Serale e La Corrida. La conduttrice di Canale 5, infatti, è attesa come ospite da Fabio Fazio, dopo che la prima puntata del talent show targato Mediaset e la seconda del varietà della Rai hanno ottenuto uno scarto d’ascolto dello 0 (zero) virgola. A sottolinearlo pubblicamente è già stata anche Corima, la società che detiene i diritti del format ora in onda su RaiUno.

“#LaCorrida – si legge nel post diffuso via social – vince ancora la sfida del venerdì sera conquistando 4.223.000 spettatori pari al 18.7% di share su #Rai1 Su #Canale5 l’esordio del serale di #AmicidiMariaDeFilippi 19 ha raccolto davanti al video 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. In sovrapposizione dalle 21:37 alle 23:59 La Corrida 18.71% vs #Amici 18.6%“.

Domenica sera Maria De Filippi sarà su Rai 2, in quello che è anche uno dei programmi diretti competitor di Live – Non è la D’Urso, il talk show domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Lo farà il giorno dopo un primo verdetto d’ascolti, che ha visto trionfare, seppur di poco, il venerdì sera tv all’insegna di dilettanti allo sbaraglio.

Un’ospitata – dimostrazione di forza? Oppure una naturale presenza tv? Segno che ormai la generalista è una sola e senza gerarchie? Chi può dirlo. Una situazione grossomodo simile, però, accadde anche un po’ di tempo addietro. Ballando con le stelle superò Amici 2018 Serale in ascolti e Fazio fu pubblicamente “strigliato” dalla Carlucci, “colpevole”, si fa per dire, di aver invitato in trasmissione dapprima “Queen Mary” e soltanto dopo il “generale Milly” (così i fan chiamano le due amate presentatrici tv).

Per il momento, invece, pare che Conti a Che tempo che fa non sia previsto. Intanto, ieri sera, nel corso della prima diretta su Canale 5, la conduttrice ha salutato l’amato volto Rai, in qualche modo anche omaggiando La Corrida con una nuova grafica in stile semafori. Ha quindi detto di volergli “un gran bene davvero davvero” e nominato il programma di Rai 1 in una delle prime serate più importanti per Mediaset.

E cos’ha fatto stamane Selvaggia Lucarelli? A breve di nuovo giurata nel cast di Ballando con le stelle, la giornalista ha così commentato la scelta di invitare Mattia Santori negli studi romani di Amici: “Le sardine – ha scritto su Twitter – riempiono le piazze ma svuotano gli ascolti”.

Ascolti di successo, che l’azienda sta già celebrando, anche parlando di Amici 2020 Serale come de “la tessera che completa il ventaglio di proposte della rete” ed “il fiore all’occhiello del prime time della rete ammiraglia Mediaset“.