C’è grande attesa per la quarta ed ultima puntata di Maria Corleone, la serie tv di successo con protagonista Rosa Diletta Rossi trasmessa su Canale 5. Cosa succederà nell’ultimo appuntamento?

Maria Corleone, quarta ed ultima puntata su Canale 5

Mercoledì 4 ottobre 2023 dalle ore 21.33 appuntamento con la quarta puntata di Maria Corleone. La serie di Canale 5 dedicata all’iconico personaggio femminile interpretato da Rosa Diletta Rossi è giunta al gran finale. La storia di una donna forte e determinata chiamata a fare una scelta difficile: la sua nuova vita a Milano oppure vendicare il nome della sua famiglia. Alla fine il sangue ha la meglio. Dopo la morte del fratello gemello Giovanni, Maria decide di vendicarlo diventando il nuovo volto della famiglia Corleone.

Lasciata Milano e il mondo della moda dove aveva cominciato ad imporsi con un suo brand di moda, Maria torna a Palermo pronta a tutto per proteggere la sua famiglia diventando una nuova protagonista della criminalità mafiosa. Il compagno Luca, interpretato da Alessandro Fella, cerca in tutti i modi di dissuaderla e proteggerla. Dopo il viaggio a New York, Maria ritorna a Palermo, ma la sua nuova vita non sarà facile in un mondo criminale e tutto maschile. Cosa succederà alla protagonista? E soprattutto si ricongiungerà con il figlio Giovannino?

Maria Corleone streaming, dove seguire la serie tv

La serie tv Maria Corleone con protagonista Rosa Diletta Rossi è stata una delle più seguite ed amate della nuova stagione televisiva di Mediaset 2023-2024. Boom di ascolti per le prime tre puntate con una straordinaria Rosa Diletta Rossi affiancata da attori di primissimo livello: da Fortunato Cerlino a Tosca D’Aquino.

Per chi si fosse perso le prime tre puntate della serie tv è possibile recuperarle online sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Chi, invece, vuole gustarsi il gran finale ricco di colpi di scena l’appuntamento è per stasera, mercoledì 4 ottobre 2023, in chiaro su Canale 5.