Maria Corleone è una delle nuove fiction in arrivo nei palinsesti tv di Canale 5. La serie creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini è tra i primi titoli della nuova stagione televisiva 2023-2024 di Mediaset. Scopriamo il cast, la trama e il numero di puntate.

Maria Corleone, la nuova serie tv di Canale 5, quando inizia e quante puntate

C’è grande attesa per “Maria Corleone“, la prima fiction 2023-2024 di Mediaset. La data di inizio della serie, creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini in collaborazione con RTI, è fissata per mercoledì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Ad interpretare il ruolo della giovane stilista cresciuta in una famiglia mafiosa, ma che realizzare il suo sogno lascia Palermo per Milano è l’attrice Rosa Diletta Rossi.

La serie, firmata da Pietro Valsecchi e una sceneggiatura a opera di Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli, è composta da 4 puntate. La fiction è incentrata sulla storia di Maria. Girata a Palermo, la città natale di Maria, la fiction racconta il coraggio di una donna chiamata ad una grande scelta: l’amore per il compagno o il sangue dei Corleone. Il regista Mauro Mancini ha raccontato: “è stato un bellissimo banco di prova, una sfida sia emotiva che professionale. Quello di Maria Corleone è un mondo narrativo complesso e articolato, abilmente costruito dagli sceneggiatori, che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con tematiche molto forti, una su tutte quella dei legami familiari“.

Maria Corleone, la trama della fiction

Ma passiamo alla trama della fiction “Maria Corleone” in partenza su Canale 5. La fiction racconta la storia di Maria, una giovane donna nata in una famiglia mafiosa. Il sogno di fare la stilista la spinge a cambiare vita: lascia Palermo e si trasferisce a Milano. Nella sua vita c’è anche un compagno, un giovane procuratore da cui aspetta un figlio.

Maria in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori don Luciano e Rosa fa ritorno a Palermo dove viene coinvolta in un attento. Questo evento cambia per sempre la sua vita. Da quel momento Maria entra nei meccanismi criminali della mafia per difendere la vita e l’onore dei Corleone mettendo a rischio anche la sua storia d’amore. Quale sarà il destino di Maria chiamata a scegliere tra l’amore e il sangue dei Corleone, la sua famiglia?

Maria Corleone, il cast

Nel cast della serie tv “Maria Corleone” ci sono: Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista, ma anche Fortunato Cerlino nelle vesti di don Luciano. Tra gli attori anche: Alessandro Fella, Giuseppe Tantillo, Tosca D’Aquino, Federica De Cola. E ancora: Aglaia Mora, Vittorio Magazzù, Gaetano Aronica, Gaia Messerklinger, Augusto Zucchi, Alessandro Mario, Alan Cappelli Goetz, Mario Pupella e Vincenzo Crivello.

L’appuntamento con Maria Corleone è da mercoledì 13 settembre in prima serata su Canale 5.