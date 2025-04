Al via da stasera, martedì 29 aprile 2025, la seconda stagione di Maria Corleone, la serie televisiva con protagonista Rosa Diletta Rossi che torna a vestire i panni della Signora Corleone. Accanto a lei ritroviamo nel cast anche Fortunato Cerlino, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù.

Maria Corleone 2 stagione: quando va in onda e anticipazione prima puntata

Stasera, martedì 29 aprile 2025 dalle ore 21.36 appuntamento con la prima puntata della seconda stagione di Maria Corleone 2. La serie tv prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue – Gruppo Mediaset è diretta da Mauro Mancini segna il ritorno di Rosa Diletta Rossi. Dove eravamo rimasti? La protagonista, la Signora Corleone, è pronta a tutto pur di difendere la sua famiglia, ma deve fare i conti con un agguato improvviso a poche ore dalla sua prima sfilata. Tony Zerilli cercherà di colpire Maria Corleone riuscendo nel suo intento prima di scappare via. Intanto il papà di Maria decide di inseguire l’uomo pronto a tutto pur di punire chi ha cercato di uccidere la figlia.

Intanto a Milano, Maria entra in contatto con vecchie alleanze e conoscenze trovandosi ancora una volta di fronte ad un bivio: decidere tra l’amore che prova ancora per Luca e per il loro bimbo e l’istinto criminale. Cosa deciderà di fare?

Maria Corleone 2 stagione: quanti episodi e cast

Quanti episodi compongono Maria Corleone 2? La serie tv trasmessa in prima serata su Canale 5 è composta da otto episodi suddivisi in 4 prime serate. Non solo, la fiction sarà visibile anche in modalità streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel cast ritroveremo Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista, mentre Alessandro Fella presta il volto al compagno Luca Spada. E ancora nel cast ritroviamo anche Fortunato Cerlino nei panni del padre Don Luciano Corleone, mentre Vittorio Magazzù interpreta Stefano Corleone.

Infine nel cast anche: Federica De Cola nei panni di Sandra Corleone, Fabrizio Ferracane interpreta Matteo Lombardo, mentre Denise Tantucci è Beatrice Serra.

L’appuntamento con Maria Corleone 2 stagione è da martedì 29 aprile 2025 per 4 prime serate su Canale 5.