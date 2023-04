Un successo senza precedenti quello della fiction “Mare Fuori”, in tv, sui social dove non si parla d’altro e anche in ambito discografico. La sigla della serie tv “Mare Fuori”, dal titolo “O mar for”, ha infatti ottenuto la certificazione disco di platino.

Con oltre 35 milioni di streaming complessivi il singolo “‘O Mar For” (Edizioni Musicali Rai Com), sigla della serie tv “Mare fuori”, conquista la certificazione Disco di platino. Il brano, distribuito da Believe così come tutta la colonna sonora della serie, è stato inserito in 19 playlist, e ha conquistato ben due copertine ed è entrato nella Top 100 singoli e nella Top 50 Italia.

La cerimonia di consegna a Roma

Gli stream complessivi delle colonne sonore delle tre stagioni di “Mare Fuori” hanno invece superato quota 54 milioni. Il riconoscimento sarà consegnato da Luca Daher di Believe Managing Director e dal team di Believe Italia a Stefano Lentini e Lorenzo Gennaro, autori della musica. A ricevere il riconoscimento sarà anche Raiz, voce in “O Mar For” e attore nella terza stagione della serie, oltre che ad Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com. La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà mercoledì 12 aprile alle 11 nella sede di Rai Com, in via Novaro 18 a Roma.

Mare Fuori: un successo ai Ciack d’oro

Il successo della serie tv non si ferma qui. Alla cerimonia di consegna dei Ciak d’oro, l’ultima stagione di Mare Fuori si è aggiudicata entrambi i premi rivolti ai più giovani vincendo sia il Ciak d’oro come Miglior serie pubblico under 30 che quello come Miglior protagonista che è andato a Massimiliano Caiazzo. A Carolina Crescentini che nella serie interpreta la direttrice del carcere, è andato invece il premio come Migliore attrice italiana. (Qui tutti i premiati ai Ciack d’oro 2023)