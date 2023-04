Sono stati annunciati tutti i vincitori della prima edizione del Ciak d’oro Serie Tv 2023, il premio che per la prima volta si è aperto al pubblico online chiedendo loro di votare i prodotti seriali italiani. A fare incetta di premi è stata Mare Fuori, la fiction ambientata a Napoli. La cerimonia sarà trasmessa in uno Speciale su Sky Tg24, in programma alle ore 21 il giorno di Pasqua e in replica lunedì di Pasquetta alle 14.

Ciak d’oro Serie Tv 2023: tutti i vincitori

Il Ciak d’oro Serie Tv è il primo grande premio italiano dedicato alla serialità autoriale che vede la partecipazione attiva del pubblico che ha scelto i suoi preferiti. Soltanto un altro premio, i Nastri d’Argento Grandi Serie, sono dedicati alle fiction ma vengono attribuiti da esperti del settore (il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani).

Questo premio invece ha voluto valorizzare le fiction italiane che sono andate in onda nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 15 febbraio 2023 e che sono piaciute al pubblico. Oltre 660 mila le persone che hanno espresso la loro preferenza votando sul sito di Ciak per sette categorie: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale. A queste si sono aggiunte altre due categorie dedicate ai più giovani: Miglior serie e Miglior protagonista per gli appassionati under 30.

Il pubblico premia Mare Fuori 3

L’ultima stagione di Mare Fuori si è aggiudicata entrambi i premi rivolti ai più giovani vincendo sia il Ciak d’oro come Miglior serie pubblico under 30 che quello come Miglior protagonista che è andato a Massimiliano Caiazzo. Alla direttrice del carcere, Carolina Crescentini, è andato il premio come Migliore attrice italiana.

Miglior serie italiana dell’anno è Tutto chiede salvezza. Mentre Lino Guanciale è il Migliore attore italiano dell’anno. Tra le serie internazionali la più premiata è Mercoledì con Jenna Ortega che vince il premio come Miglior protagonista internazionale. The Bad Guy è risultata la Serie più innovativa.

La redazione di Ciak ha poi premiato con il Superciak d’oro 2023 Call My Agent come serie italiana dell’anno e Christian con il Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine.

Di seguito tutti i vincitori incoronati dal pubblico del Ciak d’Oro Serie Tv 2023:

Superciak d’oro 2023:

Call My Agent – Italia – SKY e NOW

Ciak d’oro Serie più innovativa:

The Bad Guy – PRIME VIDEO

Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine:

Christian – SKY e NOW

Tutto chiede salvezza (NETFLIX) – 31.31%

Doc – Nelle tue mani 2 (RAI) – 26.60%

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (RAI) – 15.84%T

he Bad Guy (PRIME VIDEO) – 13.65%

That Dirty Black Bag (PARAMOUNT+) – 12.60%

Migliore serie internazionale

Mercoledì (Netflix) – 29.54% Dahmer (NETFLIX) – 23.34% Stranger Things 4 (NETFLIX) – 21.02% Peaky Blinders 6 (NETFLIX) – 13.15% The Crown 5 (NETFLIX) – 12.94%

Miglior protagonista internazionale

Jenna Ortega – Mercoledì (Netflix) – 35.54% Zendaya – Euphoria 2 (SKY e NOW) (17.96%) Julia Roberts – Gaslit (LIONSGATE-PRIME VIDEO) (17.46%) Sadie Sink – Stranger Things 4 (NETFLIX) (16.40%) Lily Collins – Emily in Paris 3 (NETFLIX) (12.65%)

Migliore attrice italiana

Carolina Crescentini – Boris 4 (Disney+), Tutto chiede salvezza (Netflix), Mare Fuori (Rai) – 31.66% Vanessa Scalera – Imma Tataranni 2 (RAI) – 22.26% Luisa Ranieri – Le indagini di Lolita Lobosco 2 (RAI) – 17.51% Serena Rossi – Mina Settembre 2 (RAI) – 16.06% Maria Chiara Giannetta – Buongiorno Mamma! 2 (MEDIASET) – 12.50%

Miglior attore italiano

Lino Guanciale – Sopravvissuti, Noi (Rai) – 29.85% Andrea Pennacchi – (Petra 2 SKY e NOW), Tutto chiede salvezza (NETFLIX)- 25.38% Luca Argentero – Le fate ignoranti, Doc 2 (RAI) – 19.03% Massimiliano Gallo – Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (RAI) – 13.61% Claudio Amendola & M. Gobbo Diaz – Nero a metà 3 (RAI) – 12.13%

Miglior protagonista pubblico under 30

Massimiliano Caiazzo – Mare Fuori 3 (Rai) – 47.87% Francesco Russo – Call My Agent – Italia (SKY e NOW) – 17.43% Nicolas Maupas – Mare fuori 3 (RAI) 16.69% Federico Cesari – Tutto chiede salvezza (NETFLIX) – 9.26% Valentina Romani – Mare fuori 3 (RAI), La porta rossa 3 (RAI) – 8.76%

Miglior serie pubblico under 30