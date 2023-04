Mare Fuori, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, continua a ricevere diversi premi e riconoscimenti: la sigla si è aggiudicata il disco di platino (con oltre 35 milioni di streaming) e uno dei protagonisti, Massimiliano Caiazzo, il ciak d’oro come miglior attore under 30. Ora altri due personaggi molto amati della serie sono pronti a scattare foto e rispondere alle domande dei fan. Vediamo chi sono e come fare per incontrarli.

Due attori di Mare Fuori salutano i fan a Napoli all’Edenlandia

Gli attori che incontreranno i fan sono Serena Codato e Antonio d’Aquino, rispettivamente Gemma e Milos della serie Mare Fuori. L’appuntamento è previsto per venerdì 21 Aprile, alle ore 17.30, presso il teatro “Palaeden” del parco di divertimenti Edenlandia di Napoli, a Fuorigrotta. L’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare il biglietto sul sito vivaticket a partire dalle ore 12 di giovedì 13 aprile. Chi vorrà, potrà acquistare anche un voucher per accedere alle giostre al costo di 22 euro e 40 centesimi.

A renderlo noto è la pagina Facebook del parco che scrive:

“Mare Fuori”. Arrivano, all’Edenlandia, gli attori della serie tv più amata del momento Mare Fuori , il successo televisivo di cui parlano tutti! Venerdì 21 Aprile, alle ore 17.30, presso il teatro “Palaeden” potrai incontrare gli attori Serena Codato (GEMMA) e Antonio d’Aquino (MILOS). Per accedere al Meet&Greet i posti sono limitati, nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le info su come scaricare il Ticket. L’evento è Gratis, per l’occasione sarà possibile acquistare il bracciale in “Limited Edition Mare Fuori” a soli 20 euro e andare tutta la giornata sulle giostre!”.

Chi sono Gemma e Milos nella serie Mare Fuori

Serena Codano, attrice 20enne di Mestre, interpreta Gemma Doria. La ragazza si ritrova rinchiusa nel carcere minorile di Napoli per aver sparato al suo fidanzato Fabio. Fabio è il classico esempio di amore malato: la picchia e la maltratta psicologicamente ma Gemma non riesce a staccarsi da lui. Gli spara solo dopo che Fabio getta dell’acido contro la sorella di Gemma, scambiandola per lei. In carcere la ragazza ha una nuova vita e si innamora di Cardiotrap. Riesce a ottenere un permesso per uscire dal carcere e il cantante le mostra cosa vuol dire veramente amare: decide di lasciarla per farla partire ed essere libera.

Antonio D’Aquino nasce nel 1999 ed è originario di Castellammare di Stabia. In Mare Fuori interpreta Milos, uno dei ragazzi che ruotano intorno a Ciro Ricci ma soltanto nell’ultima stagione scopriremo qualcosa in più su di lui. Il ragazzo infatti è gay ed è finito in carcere assumendosi la colpa di un omicidio che non ha commesso per difendere un’amica trans, Luna. Sul finale di stagione si avvicina molto a Cucciolo e sicuramente sarà uno dei protagonisti di Mare Fuori 4.