Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, due attrici di Mare Fuori impegnate nelle registrazioni della terza edizione della serie che vedremo prossimamente in onda in prima serata su Rai 2, ieri pomeriggio dovevano posare per un servizio fotografico nel centro storico di Napoli. Durante le riprese una suora è intervenuta ed ha separato con forza le due ragazze che si stavano baciando per il servizio fotografico. “Ehi che fate? Due ragazze che si baciano. É il diavolo, proprio. Il Diavolo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria” – ha esclamato la suora. Da dietro si sente la voce di uno degli addetti ai lavori che rispondendo alla suora le dice: “Stiamo lavorando signora”. Questo non è servito a fermare però la suora sconvolta.

Mare Fuori, due attrici si baciano in strada a Napoli e una suora s’infuria e le separa

L’attrice della fortunata serie di Rai 2 Serena De Ferrari, che in Mare Fuori interpreta la perfida Viola, ha pubblicato il video con una frase in risposta alla suora: “God doesn’t love LGBT (Dio non ama LGBT)”. Il video è diventato virale ed è stato ripreso da molte testate giornalistiche e da tantissimi blog.

Mare Fuori, il bacio tra Viola e Kubra è spoiler della terza stagione?

Qualcuno dopo aver visto la scena, non si è soffermato sull’accaduto ma, ha elaborato delle teorie sulla prossima stagione della serie tv Rai. C’è infatti chi ha ipotizzato che durante la prossima stagione di Mare Fuori, potrebbe esserci una storia d’amore tra i personaggi di Viola e di Kubra. Si tratta ovviamente solo di ipotesi che sono nate dopo la pubblicazione di questo video e che potrebbero però spiegare perché le due protagoniste della serie tv si stavano baciando nei vicoli del centro storico di Napoli durante le foto.

Mare Fuori: il video del bacio e dell’irruzione della suora