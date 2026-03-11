Ci siamo: da mercoledì 11 marzo 2026 sulla piattaforma di RaiPlay arrivano gli ultimi episodi di Mare Fuori 6 prima della messa in onda – in chiaro – su Rai2.

Mare Fuori 6, quando esce la seconda parte

E’ finita l’attesa per i milioni di fan di “Mare Fuori 6” in arrivo – da oggi mercoledì 11 marzo 2026 – sulla piattaforma online di RaiPlay. La sesta stagione della serie cult che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori è pronta a regalare il gran finale con la seconda parte pubblicata in esclusiva assoluta prima su RaiPlay e successivamente in chiaro su Rai2. Per Sara Ricci è arrivato il momento decisivo: decidere la strada da prendere, ma soprattutto chi essere e cosa diventare. La figlia di Salvatore Ricci è giunta ad un bivio: seguire il passato della famiglia oppure cambiare per sempre.

L’anteprima dei 6 episodi, usciti su RaiPlay lo scorso 4 marzo 2026, ha riscontrato sin da subito un grandissimo successo raggiungendo nel giro di pochissimi giorni la classifica della piattaforma streaming. A distanza di una settimana RaiPlay ha deciso di pubblicare – in anteprima assoluta – anche la restante parte degli episodi, dal 7 al 12, prima della messa in onda in chiaro su Rai2.

Mare Fuori 6 dopo RaiPlay in chiaro su Rai2, quando esce?

Dopo l’anteprima degli episodi disponibili sulla piattaforma RaiPlay, Mare Fuori 6 approda anche in chiaro in prima serata su Rai2. La data di programmazione, inizialmente prevista per l’11 marzo, è slittata al 22 aprile 2026 con la messa in onda dei primi due episodi. A seguire – salvo cambiamenti improvvisi di rete – Rai2 ha programmato i prossimi episodi secondo il seguente calendario:

29 aprile

6 maggio

8 maggio (venerdì)

13 maggio

15 maggio (venerdì)

Mare Fuori 6 cast: tra new entry e conferme

Ma passiamo al cast di Mare Fuori 6; oltre alla presenza di Maria Esposito, nel ruolo della protagonista Rosa Ricci, la sesta stagione segna anche l’arrivo di nuovi personaggi. A cominciare da Virginia Bocelli, la figlia di Andrea Bocelli, ma anche Romano Reggiani, Cartisia Somma, figlia degli attori Sebastiano Somma e Morgana Forcella.