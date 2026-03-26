La serie di successo “Mare Fuori” torna con una sesta stagione disponibile su RaiPlay dal 4 marzo 2026, mentre l’intero box set con gli ultimi episodi sarà disponibile dall’11 marzo e la versione televisiva in sei prime serate andrà in onda prossimamente su Rai 2. Il carcere minorile di Napoli riapre le sue porte, raccontando le tensioni e le aspirazioni dei giovani detenuti tra il peso delle celle e il desiderio di riscatto. Al centro della vicenda resta Rosa Ricci, discendente di don Salvatore, alle prese con faide di sangue tra le famiglie rivali e conflitti interiori per cercare di plasmare il proprio destino. La tranquillità dell’istituto sarà messa a dura prova dall’arrivo di tre sorelle, interpretate da Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, determinate a imporre la propria supremazia, scatenando nuove tensioni tra i detenuti. Tra i nuovi ingressi spicca anche una ragazza dell’alta borghesia, interpretata da Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, finita in carcere per un errore, e una giovane straniera con segreti nascosti.

“Mare Fuori 6”, intervista esclusiva a Vincenzo Ferrera e alle new entry Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Virginia Bocelli e Greta De Rosa

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva le new entry Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Virginia Bocelli, Greta De Rosa e l’attore Vincenzo Ferrera. Virginia Bocelli ha parlato del suo personaggio, Stella, e di com’è stato entrare nel cast della serie: “Posso dire che è stata una grande emozione lavorare a questa stagione, perché sono una fan della serie fin da quando ero piccola. All’inizio è stato un po’ difficile immedesimarmi nel mio personaggio, perché avevo bisogno di comprendere appieno la sua storia e il suo carattere. Con il tempo, però, sono riuscita a entrare completamente nella sua parte, anche perché ho riscontrato diversi punti in comune tra noi, sia nel carattere sia nelle passioni. Tra queste, la più importante è la musica, ma condividiamo anche una forte determinazione”. Carlotta Pinto nella serie canta tanto che in un episodio viene indicata come il successore di Cardiotrap: “Essere fan della serie e poi passare dal guardarla sul divano a farne parte è stato davvero surreale. Sono ancora incredula e molto emozionata, ma soprattutto grata e onorata per questa grande opportunità. Il mio personaggio è molto introspettivo, complesso e portatore di un dolore profondo, una fragilità che è stata difficile da interpretare. Mi sono dovuta immedesimare in questa sofferenza, ma allo stesso tempo Marika è anche una grande sognatrice, determinata e dotata di una forza interiore notevole, che però fatica a mostrare agli altri”.

A prendere la parola è stata poi Cartisia Somma che interpreta Sharon: “Siamo entrate come nuove arrivate nel modo più naturale, umano e sincero possibile e siamo state accolte in maniera davvero speciale, cosa tutt’altro che scontata. La regia si è mostrata profondamente sensibile, la produzione estremamente attenta e umana, e i colleghi, giovani e adulti, ci hanno insegnato tanto e con alcuni abbiamo stretto legami meravigliosi, che rappresentano anche la bellezza di Mare Fuori. Il mio personaggio, Sharon, è una ragazza molto determinata e senza scrupoli: ambizione e tenacia sono le parole chiave che la descrivono. Nella nuova stagione emergeranno dinamiche e sorprese che faranno capire meglio il suo carattere”.

Anche Greta De Rosa è il nuovo ingresso nella serie nel ruolo di Annarella: “Entrare a far parte del cast di Mare Fuori è stata un’esperienza unica e davvero divertente. Ciò che mi ha entusiasmato di più è stato interpretare il mio personaggio, perché condividiamo molte somiglianze, ma allo stesso tempo ci sono anche diverse differenze tra noi. Abbiamo la stessa età, quindi ci troviamo entrambe nelle prime fasi dell’adolescenza. Il mio personaggio è molto determinato, ma ancora giovane, e per questo non ha ancora tracciato completamente la propria strada, seguendo spesso l’esempio della sorella e talvolta prendendo decisioni sbagliate”.

Vincenzo Ferrera ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio, in particolare nel rapporto con Sofia Durante: “Credo che il personaggio di Beppe mostri una chiara evoluzione: prova a confrontarsi sempre di più con le proprie contraddizioni e cerca di mettersi in gioco. Ovviamente, c’è anche lo sviluppo della storia con Sofia, ma non posso rivelare come andrà a finire. Beppe è un uomo pieno di dubbi, un vero eroe quotidiano, con tante contraddizioni che lo rendono straordinariamente normale: non è perfetto, ma realistico. Personalmente, credo che abbiamo fatto un favore reciproco: il personaggio mi ha permesso di cambiare inevitabilmente un po’ la mia vita, perché è congeniale a me. Ciò che ho portato nel ruolo è il mio essere un padre amorevole, trattando i ragazzi come tratterei mio figlio, senza differenze; questa attenzione e affetto sono forse la chiave del personaggio, che è estremamente caloroso e premuroso”.