La fiction di successo sulle reti TV e streaming, Rai, torna ad intrattenere con la nuova stagione ufficiale, di Mare Fuori 5.

Mare Fuori 5, ecco le date imperdibili dei nuovi appuntamenti

Ebbene sì, a grande richiesta dei suoi appassionati, la celebre serie e fiction di Napoli torna a intrattenere per la stagione di Mare Fuori 5 -prevista prossimamente in streaming su Raiplay e in chiaro TV su Rai2.

La quinta stagione di Mare Fuori é fissata in partenza in due capitoli, nel mese di marzo: i primi sei episodi della serie nata a Napoli saranno disponibili in streaming sul sito web di RaiPlay, a partire dal 12 marzo 2025. Tutti gli episodi, invece, verranno trasmessi in chiaro TV dal 26 marzo.

Tra le novità di Mare Fuori 5

Insomma, per il dopo Festival di Sanremo di Sanremo 2025, la TV di Stato Rai punta a fare breccia nei cuori degli spettatori con il sequel di Mare Fuori 5. In chiaro TV, su Rai2, gli episodi andranno in onda regolarmente ogni mercoledì per dodici settimane e a partire dal prossimo 26 marzo. Questo, solo dopo che l’anteprima con i primi episodi di Mare Fuori 5 siano stati seguiti in streaming.

Molti dei protagonisti storici della serie mancheranno, però, nell’attesa stagione di Mare Fuori 5. Si tratta dei grandi assenti come Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, che in origine coprivano i ruoli molto amati di Carmine ed Edoardo.

Al loro posto vi sono nel cast dei protagonisti Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. In più, Francesco Luciani e Francesco Di Tullio interpreteranno i ruoli di criminali originari del Nord. Mentre due amiche per la pelle saranno Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli. Infine, non mancheranno tra gli altri interpreti, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

L’anticipazione TV

E nell’attesa generale per la nuova stagione di Mare Fuori, intanto, SuperguidaTV può anticipare che alcuni volti del cast di Mare Fuori 5 sono chiamati a prendere parte come ospiti al Festival di Sanremo 2025, per l’intrattenimento sulle reti Rai della serata di giovedì 13 febbraio.