L’attesa sta per finire. Il quarto capitolo della serie di successo Mare Fuori prodotta da Picomedia si prepara a tornare giovedì 1 febbraio, data in cui saranno disponibili gli episodi su RaiPlay. L’appuntamento su Raidue è previsto per mercoledì 14 febbraio in prima serata. La terza stagione si era conclusa con una sparatoria con protagonisti Rosa, Carmine e Don Salvatore. Un finale che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni possiamo rivelarvi che a sparare è stata Rosa Ricci. Nessun morto ma un ferito, il padre Salvatore. Per Rosa si aprirà un nuovo capitolo, fatto di scelte complicate. Sarà lei a dover decidere se dare priorità ai suoi sentimenti o alla famiglia.

Intervista al regista Ivan Silvestrini e agli attori Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista della serie Ivan Silvestrini e gli attori Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito. Il regista ci ha rivelato che in questa stagione i giovani saranno accomunati da una ricerca della redenzione: “E’ la stagione della speranza. In Mare Fuori i ragazzi conosceranno ancora una volta la sofferenza. Crescere e maturare implica il doversi confrontare anche con l’idea della separazione e in questa stagione più che in altre i ragazzi dovranno allontanarsi dal carcere che è stata per loro una seconda casa. Non posso anticipare nulla ma posso rivelare che ci saranno momenti particolarmente toccanti”.

In merito alla scena più difficile da girare, interviene Massimiliano Caiazzo: “Per quanto riguarda il mio personaggio, mi viene in mente una scena che abbiamo girato nei bagni. E’ stata difficile perché non riuscivo a metabolizzare la sensazione che ho provato ma Ivan mi è stato poi d’aiuto”.

Ivan Silvestrini aggiunge: “Questa stagione è stata complessa e ho cercato di complicarmi ulteriormente la vita. Cerco sempre di non interrompere il flusso delle emozioni mentre i ragazzi recitano e per questo non interrompo mai. Sia Massimiliano che Maria sono stati molto generosi così come il resto del cast ma ci sono delle scene in cui i personaggi ricevono dei colpi durissimi e riuscire a raccontarli al meglio è stata la vera sfida. Ho cercato di fare una quarta stagione che fosse all’altezza della precedente e sono felice del risultato”.

Carmine e Rosa vivono una storia d’amore travolgente, ostacolata però dalle rispettive famiglie, come Romeo e Giulietta. Un amore che ha fatto sognare i fan della serie che hanno sperato che ci potesse essere corrispondenza di quel sentimento anche nella vita reale. I due sono stati spesso associati come coppia pur essendo legati ad altre persone. Massimiliano e Rosa non sono apparsi però infastiditi: “Conosciamo benissimo la verità. Siamo due colleghi e amici. Massimiliano è un bravissimo attore, mi ha sempre messa a mio agio e gli voglio un bene esagerato”, assicura Maria Esposito.

Massimiliano Caiazzo aggiunge: “Comprendo questa tendenza anche dal punto di vista emotivo perché nel momento in cui si racconta una storia in cui si va a toccare un tema universale è normale che la gente proietti la speranza e che inizi a fare il tifo. Ciò che contraddistingue me e Maria ma anche il resto del cast è che per interpretare questi personaggi c’è bisogno di avere i piedi ben piantati a terra nelle proprie vite soprattutto quando c’è un successo così travolgente”.