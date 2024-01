Nella quarta stagione di Mare Fuori i ragazzi saranno costretti a maturare ma in questo percorso di crescita si troveranno a dover affrontare delle scelte. E’ quello che ha anticipato durante la conferenza stampa di presentazione della serie il regista Ivan Silvestrini. Nei nuovi episodi, disponibili su RaiPlay dal 1 febbraio e in chiaro il 14 febbraio su Raidue, ritroveremo Cardiotrap, Edoardo e gli altri personaggi della popolare serie ambientata nel carcere minorile di Napoli.

Intervista a Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo e Matteo Paolillo per Mare Fuori 4

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo e Matteo Paolillo. Lucrezia Guidone è entrata a far parte del cast nella terza stagione prendendo il posto di Carolina Crescentini: ora è lei la nuova direttrice dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. In questa stagione, Sofia sarà dura con i ragazzi respingendo l’idea che possa esistere una seconda possibilità. La Guidone però confida che ciò che ha reso “cattiva” Sofia è stato il suo passato: “E’ una donna che soffre e alla luce del suo passato doloroso vede la realtà con un filtro personale che la porta a difendersi e a cercare anche di proteggere questi ragazzi attraverso delle regole. Sofia pensa di poter controllare tutto ma così non è come abbiamo visto. Chissà che anche lei non riesca a trovare un suo equilibrio”.

Anche per Edoardo arriverà il momento della scelta. In questa stagione, sarà sempre più diviso tra Teresa e Carmela: “Edoardo è sempre stato conteso tra Carmela e Teresa. Quello che è cambiato è che questi due mondi che rappresentano la sua ambizione di vita si fanno sempre più distanti. Il fatto poi di essere stato ad un passo dalla morte cambierà qualcosa in lui, nascerà un’urgenza diversa”.

Sono molti i fan che si chiedono se, dopo l’addio di Gemma, Cardiotrap riuscirà ad aprire il suo cuore ad un altro amore. Domenico Cuomo ha rivelato: “Quando interpreto Cardiotrap cerco di essere rispettoso di quello che sto raccontando. Spero che l’amore possa salvarlo anche perché finora è sempre stato così”.

Sul set di questa quarta stagione si sono verificati anche degli imprevisti. Uno dei protagonisti è stato proprio Matteo Paolillo, vittima di un attacco sul set da parte dei gabbiani. L’attore ci ha svelato cosa è accaduto: “Era una scena in cui stavamo tutti sdraiati a terra e non potevamo muoverci. Durante le riprese è stato usato un drone. Ebbene, i gabbiani hanno iniziato a prendere di mira il drone e io sono stato investito dagli escrementi”.

Domenico Cuomo è intervenuto: “Mi stavo sentendo male perché poi io e Artem siamo scappati e in lontananza abbiamo visto Matteo che cercava di scappare sotto i colpi dei gabbiani”.

