La macchina da presa ha ripreso a girare e la celebre serie dei record si prepara a stupirci. Mare Fuori 4 tornerà la prossima stagione con nuovi personaggi, l’eterna storia d’amore tra Carmine e Rosa, ma anche qualche gradito ritorno. Tra questi rivedremo Ciro Ricci e O’ Chiattillo, anche se quest’ultimo non sarà presente fisicamente. Ma vediamo cosa ci aspetta.

Mare fuori 4, al via le riprese della nuova stagione

Prodotta da RAI Fiction e Picomedia, Mare fuori è una serie televisiva italiana che ha saputo senza dubbio conquistare il cuore di tantissimi fans. Mentre i numeri sembrano decretare il grande successo della serie – che ha da poco ricevuto il riconoscimento di Serie dell’anno 2023 ai Nastri d’Argento dedicati alla grande serialità – ripartono le riprese per la quarta stagione.

I riflettori si sono accesi lunedì 16 maggio sul set partenopeo, e dalle prime indiscrezioni nella nuova stagione scopriamo che avremmo modo di ritrovare alcuni dei personaggi più amati, ma anche di conoscerne di nuovi, che giungeranno sul set partenopeo con le loro storie. L’appuntamento sui teleschermi è per il prossimo febbraio, ma intanto scopriamo cosa ci attende.

Mare fuori 4, torna Ciro Ricci

Tornerà Ciro Ricci? La domanda ha per molto tempo angosciato i tantissimi fans della serie TV, che oggi potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Stando ad alcune indiscrezioni il suo personaggio potrebbe ritornare dopo una latitanza e intervenire per “alleggerire” il momento di tensione tra Rosa Ricci, suo padre Salvatore e Carmine che ha segnato la fine della terza serie.

Ciro potrebbe infatti non essere morto nella prima stagione, e tornare quindi vivo e vegeto nelle nuove puntate. Non più solo flashback quindi, ma un uomo in carne ed ossa potrebbe fare ritorno nella nuova stagione. D’altronde i dubbi sulla sua morte erano già stati sollevati da molti, e anche lo stesso regista Ivan Silvestrini alla domanda “Ciro è Vivo?” aveva risposto: “Nessuno ha mai visto il suo funerale“, alimentando così la curiosità.

O’ Chiattillo tornerà in Mare fuori 4?

Filippo – meglio conosciuto tra i fans di Mare fuori come O’ Chiattillo – non comparirà fisicamente nella nuova stagione della serie televisiva. Il suo nome tuttavia non sarà cancellato completamente dalla serie, e avremmo modo di intuirne la presenza dietro le quinte grazie alle tante lettere che – dal carcere minorile Beccaria di Milano – il ragazzo invierà all’amico fraterno Carmine.

Edoardo cerca vendetta in Mare fuori 4

La terza stagione si è conclusa con Edoardo ricoverato in ospedale, scampato al terribile agguato grazie all’intervento del Comandante. Il giovane – dopo essere stato sottoposto a una trasfusione di sangue – riapre gli occhi. Nella nuova stagione ad alimentarlo sarà la sete di vendetta verso Salvatore Ricci e i suoi uomini, che hanno tentato di ucciderlo.

Mare fuori 4, tra arrivi e partenze

Chi invece scomparirà del tutto dalla serie televisiva giunta alla sua quarta stagione sarà Naditza, che dopo la fine della storia d’amore con Filippo ha deciso di tornare alla sua vita.

Silvia – seppure sia uscita nella terza stagione – tornerà e finirà in una trappola, dalla quale uscirà solo grazie all’aiuto di Lino. Tra i volti ormai noti ai fans ritroveremo Micciarella, Milos, Cucciolo, Dobermann, Crazy J, Pino e Gianni Cardiotrap, mentre le new entry vedranno Sofia Durante, sorella della nuova direttrice dell’IPM, e Sofia Durante.

Pronti a conoscere le loro storie? Continuate a seguirci per conoscere nuove curiosità e anticipazioni su Mare fuori 4.