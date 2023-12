Mare Fuori 4 sta per arrivare! L’attesa per i nuovi episodi della quarta stagione della celebre serie tv di successo sta per finire. Gli episodi saranno disponibili, come è successo per la terza stagione, prima su RaiPlay e successivamente saranno trasmessi in chiaro su Rai2. La messa in onda sulla seconda rete della tv di Stato è prevista, ovviamente, dopo il Festival di Sanremo 2024.

Mare Fuori 4: cast e quando in tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Mare Fuori 4, come già annunciato avrà la regia di Ivan Silvestrini. La divisione degli episodi, già lo scorso anno, ha determinato un risultato sul pubblico più che positivo visti anche i dati Auditel in merito agli ascolti tv. La serie tv, infatti, si è posizionata come la più vista in streaming. A determinare il successo della serie anche la tripla esposizione con gli episodi delle prime stagioni in onda sulla piattaforma Netflix.

La formula rivelatasi vincente verrà ripetuta anche con il lancio della quarta stagione, con il caricamento degli episodi prima in onda su RaiPlay il 1° febbraio, e poi su Rai 2, dopo qualche settimana. La data di uscita ufficiale è infatti quella del 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino. In tutto saranno ben dodici episodi che, come di consueto, saranno trasmessi due alla volta, per un totale di ben sei puntate.

Primi due episodi presentati alla Festa del Cinema di Roma 2023

Lo scorso 28 ottobre 2023, durante la Festa del Cinema di Roma, alcuni protagonisti della serie hanno sfilato sul red carpet insieme al regista Ivan Silvestrini e all’autrice, Cristiana Farina. Durante la serata di gala, sono stati trasmessi in anteprima, nell’Auditorium, i primi due episodi di Mare Fuori 4.

Molti fan presenti all’evento, trasgredendo le regole, hanno filmato alcune scene durante la proiezione dei primi due episodi, rendendo quelle immagini virali sui diversi social. Grazie a queste immagini si può già dare risposta ai diversi quesiti che hanno lasciato col fiato sospeso telespettatori della serie tv di successo. Spoilerati infatti alcuni quesiti come chi è stato ucciso dal colpo di pistola sparato durante l’incontro tra Rosa e Carmine, e ancora se Edoardo Conte è riuscito a riprendersi dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella terza stagione.

Cast Mare Fuori 4

In Mare Fuori 4 ritroveremo Massimiliano Caiazzo con il suo Carmine Di Salvo. Confermati, oltre anche Maria Esposito (la sua amata Rosa), Carmine Recano (il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Domenico Cuomo (Gianni alias Cardiotrap), Artem (Pino Pagano ‘o Pazzo), Kyshan Wilson (Kubra Hailo), Clotilde Esposito (Silvia Scacco), Giovanna Sannino (Carmela Valestra), Alessandro Orrei (Mimmo), Ludovica Coscione (Teresa Polidori), Clara Soccini (Giulia), Francesco Panarella (Luigi Di Meo alisa Cucciolo), Salahudin Tijani Imrana (Diego ovvero Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Raffaele Di Meo detto Micciarella), Vincenzo Ferrera (Beppe), Antonio De Matteo (Lino), Raiz (Don Salvatore Ricci), Pia Lanciotti (Donna Wanda Di Salvo), Antonio D’Aquino (Milos).

Ritroveremo anche la new entry della terza stagione, Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia Durante, la nuova direttrice del penitenziario. Ci sarà anche il volto nuovo di Valeria Andreanò, nei panni di una giovane detenuta.