Dal 1 febbraio sono usciti su Raiplay i primi episodi della nuova stagione di Mare Fuori 3 e la serie si conferma ancora una volta un grande successo. La piattaforma ha registrato numeri incredibili totalizzando 8 milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecentomila ore di visione in neanche 24 ore. La serie andrà in onda dal 15 febbraio su Raidue. I protagonisti sono ormai cresciuti e si trovano a dover definire il loro ruolo di adulti nel mondo.

Intervista a Giovanna Sannino, Antonio D’Aquino, Antonio Orefice e Maria Esposito

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Giovanna Sannino, Antonio D’Aquino, Antonio Orefice e Maria Esposito. Tanti saranno i colpi di scena in questa nuova stagione. Il pubblico è curiosa di sapere cosa succederà a Carmela, interpretata da Giovanna Sannino. Carmela è la fidanzata di Edoardo, detenuto nel carcere minorile. Alcuni dettagli hanno fatto supporre che Edoardo perderà la vita. Tempo fa Maria Esposito, che in Mare Fuori dona il volto a Rosa Ricci, aveva pubblicato una foto sui social in cui si vedeva Carmela vestita di nero. Nel primo episodio, Edoardo ha chiesto a Giovanna di sposarlo ma si sa che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. A Giovanna abbiamo chiesto cosa dobbiamo aspettarci dal suo personaggio: “Carmela raggiungerà delle consapevolezze. Oltre ad avere una grande sensibilità ha anche un forte istinto materno. Ci saranno dei colpi di scena. Sarà messa a dura prova non solo la tempra e la pazienza del personaggio ma anche la capacità di tenere saldi i suoi legami familiari”.

Antonio D’Aquino presta il volto a Milos. Nelle prime due stagioni il suo personaggio è rimasto nell’ombra ma qualcosa cambierà nella terza stagione: “Milos avrà più carte da scoprire”, ci dice. L’attore ci ha rivelato di aver ricevuto commenti da parte di ragazzi che avevano vissuto l’esperienza del carcere: “Mi hanno scritto sui social ragazzi che erano in difficoltà e che grazie a Mare Fuori hanno avuto una seconda possibilità”.

Uno dei volti più amati della serie è Maria Esposito. Il suo personaggio, Sara Ricci, è entrata nel carcere per vendicare il fratello e, infatti, la vediamo alla fine della seconda stagione che saluta in modo minaccioso Carmine Di Salvo. Qualche tempo fa si era vociferato di un possibile addio dell’attrice alla serie. E’ lei a spiegare il motivo: “Non ho mai pensato di abbandonare la serie. Avevo pubblicato un video girato in occasione della fine delle riprese in cui si vedeva il regista consegnarmi dei fiori. Sui social si è subito sparsa la voce che fosse successo qualcosa al mio personaggio ma potete stare tranquilli”, ha rassicurato Maria.

Antonio Orefice invece interpreta Totò. Sul successo della serie dichiara: “E’ stato inaspettato. Quando si inizia un progetto non si sa mai come potrà andare. E’ una grande soddisfazione questo risultato perché abbiamo dato anima e cuore al progetto”. Sul paragone con Gomorra invece risponde: “Sono due serie differenti. Gomorra è un progetto a cui ho partecipato e di cui vado fiero. Mare fuori è una serie di qualità che affronta una tematica diversa”. Gli altri episodi di Mare Fuori saranno disponibili in streaming prima del 15 febbraio.