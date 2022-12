In arrivo su Rai2, la fiction Rai “Mare Fuori 3”, una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. “Mare Fuori” arrivato alla terza stagione appartiene a quel genere che viene definito “Coming of age, drama” ovvero dove i protagonisti sono gli adolescenti, con tutte le loro scoperte, le loro fragilità e problematiche.

Mare Fuori 3 con Carolina Crescentini: numero puntate e quando in tv

La fiction si compone di sei prime serate, e andrà in onda il prossimo 15 febbraio 2023. All’indomani del giorno di San Valentino, dedicato agli innamorati, mercoledì 15 febbraio in prima serata su Rai2, torna la fiction Mare Fuori giunta alla terza stagione. Al centro del racconto continuano ad esserci le vite degli adolescenti alle prese con un’età notoriamente difficile tra scoperte e fragilità.

Una delle scoperte più sconvolgenti e significative nella vita di ogni persona è quella dell’amore. Un sentimento che da bambini viene coltivato in famiglia, una famiglia che durante l’adolescenza diventa spesso un’àncora che ogni ragazzo desidera mollare per navigare da solo in mare aperto e trovare la propria personale rotta.

Il motore di questa nuova direzione è spesso alimentato da un amore che non è quello filiale, ma quello passionale e totale per un’altra persona, sconosciuta sino a quel momento e improvvisamente necessaria come l’aria.

Mare Fuori 3: il cast della fiction che in questa stagione racconterà l’amore passionale

La serie tv Mare Fuori, nasce da un’idea di Cristiana Farina ed è stata scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Nel cast troviamo:

Carolina Crescentini,

Carmine Recano,

Lucrezia Guidone,

Massimiliano Caiazzo,

Matteo Paolillo,

Valentina Romani,

Nicolas Maupas,

Artem,

Domenico Cuomo,

Serena De Ferrari,

Nicolò Galasso,

Kyshan Clare Wilson,

Vincenzo Ferrera,

Antonio De Matteo,

Anna Ammirati.

La regia è affidata a Ivan Silvestrini.

Tutti i protagonisti, in questa terza stagione, si troveranno a sperimentare la potenza e la forza che sempre richiede un atto d’amore. Ogni detenuto affronterà la propria capacità di amare e verrà chiamato a compiere una scelta: lasciarsi travolgere, convinti che il proprio bene è anche quello dell’altro, o saper riconoscere che a volte lasciar andare chi si ama è il vero e unico atto d’amore possibile?