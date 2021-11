Torna su Rai 2 la fiction “Mare Fuori” giunta alla seconda stagione con protagonista Carolina Crescentini. Saranno raccontate le storie di vita di ragazzi e ragazze allo sbando, colpevoli di furto, spaccio di stupefacenti e omicidio. Ecco nel dettaglio cosa accadrà in questa stagione: trama, cast e la messa in onda.

Mare Fuori 2 con Carolina Crescentini e Carmine Recano: quando in tv?

La seconda stagione, prenderà il via mercoledì 17 novembre su Rai2, dove i giovani protagonisti continueranno a seguire il loro percorso di riabilitazione all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Napoli diretto da Paola Vinci a cui presta il volto l’attrice Carolina Crescentini, affiancata dal comandante di polizia penitenziaria Massimo Valenti interpretato da Carmine Recano.

Mare Fuori 2: anticipazioni e trama della fiction di Rai2

Nella seconda stagione di Mare fuori ogni puntata è dedicata a esplorare il personaggio su due piani narrativi: il primo incentrato sulla vita in carcere e le dinamiche che si intrecciano con gli altri detenuti.

Il secondo piano narrativo è incentrato sulla vita dei protagonisti fuori dal carcere: attraverso dei flashback, il pubblico saprà cosa hanno vissuto fuori prima di entrare in carcere. Quindi, nel dettaglio saranno raccontate le esistenze dei giovani protagonisti in modo ancora più incisivo e realistico.

Anche la protagonista, Carolina Crescentina, raggiunta da Sorrisi anticipa:

«In questa stagione ogni giovane dovrà fare i conti con il contesto familiare e sociale da cui proviene e si troverà a un bivio: proseguire nella strada imboccata o voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso di vita. Il compito di Paola Vinci è aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni e indirizzarli verso il cambiamento. Le carceri sono luoghi di trasformazione».

Location e cast di Mare Fuori 2 con Carolina Crescentini e Carmine Recano

La seconda stagione di Mare fuori è stata girata a Napoli: in questa seconda stagione ci saranno più scene in esterna proprio per il motivo spiegato sopra, ovvero i flashback dei ragazzi della loro vita prima del carcere.

Il centro storico e i vicoli napoletani hanno un ruolo importante nella seconda stagione di Mare fuori. Il numero delle puntate dovrebbe essere uguale a quella della scorsa stagione: sei puntate composte da due episodi ciascuna.

Mare Fuori 2: anticipazioni prima puntata del 17 novembre 2021

Questa sera prende il via la seconda stagione di Mare Fuori composta da due episodi.

Nel primo episodio che si chiama «La famiglia che verrà» Carmine è ancora sospeso tra la vita e la morte. Carmine esce dal coma e Nina gli annuncia il giorno delle loro nozze; Filippo sarà il testimone dello sposo. Massimo, schiacciato dal senso di colpa, decide di lasciare il suo posto di comandante: Paola si ritrova così a fronteggiare da sola i ragazzi ancora turbati per la morte di Ciro.

Il secondo episodio si intitola: «Nella gioia e nel dolore» Dove ci si deve occupare dei nuovi arrivati, come Kubra, una ragazza nigeriana colpevole di matricidio. Sasà, un ragazzo della Napoli bene, entra in istituto per un reato che non viene reso noto. Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano.

Mare fuori 2 cast, attori e personaggi

Nella seconda stagione di Mare Fuori nel ruolo di protagonisti ci sono sempre Carolina Crescentini e Carmine Recano. Ma saranno presenti anche i giovani che interpretano i carcerati. Qui un elenco degli attori della prima stagione:

Carolina Crescentini è Paola,

Carmine Recano è Massimo,

Nicolas Maupas è Filippo,

Massimilano Caiazzo è Carmine,

Giacomo Giorgio è Ciro,

Matteo Paolillo è Edoardo,

Ar Tem è Pino ‘o Pazzo,

Antonio Orefice è Totò,

Nicolò Galassio è Tano ‘o Pirucchio,

Domenico Cuomo è Gianni,

Antonio D’Aquino è Milos,

Valentina Romani è Naditza,

Serena De Ferrari è Viola,

India Santella è Serena,

Clotilde Esposito è Silvia,

Serena Codato è Gemma,

Marika Lenzi è Vesna,

Naomi Piscopo è Lierka,

Greta Domenica Esposito è Nina.

Appuntamento quindi con Mare Fuori 2 da mercoledì 17 novembre in prima serata su Ra2.