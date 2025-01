In “Un passo dal cielo” è Nathan, in “Black out” è Marco. Il 2025 parte con il botto per Marco Rossetti, protagonista di due serie amatissime della Rai. La seconda stagione di “Black out” in onda da martedì 14 gennaio si preannuncia adrenalinica e ricca di colpi di scena. Nonostante abbia una nuova compagna, Irene, Marco non riesce a voltare pagina e a chiudere la sua storia d’amore con Claudia. In attesa di capire cosa succederà tra loro, se ci sarà un ritorno di fiamma, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marco Rossetti.

L’attore ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “In questa seconda stagione il mistero si infittisce. Nella prima stagione abbiamo lasciato Giovanni rinchiuso in un carcere improvvisato all’interno dell’albergo. Marco, così come gli altri, è convinto che sia stato proprio lui ad uccidere Max. Essendo un tipo sanguigno, Marco non darà tregua a Giovanni. In questa seconda stagione nulla è come sembra, il thriller continuerà a tenere con il fiato sospeso, arriveranno i soccorsi, la salvezza sembrerà vicina ma in realtà è ancora tanto lontana”.

Centrale sarà il rapporto tra Marco e Irene. Tra loro si innescherà un clima di tensione, Marco si sentirà tradito da lei dopo aver scoperto un dettaglio sul suo passato: “C’è un episodio fondamentale per lo sviluppo del personaggio. Marco è talmente leale che quando viene tradito è difficile che riesce a tornare sui propri passi. Irene lo tradisce e per lui diventerà ancora più complicato di quello che è”.

Nella vita invece Marco assicura di essere una persona incline al perdono. “Black out” è ambientato in alta quota nelle meravigliose località di Vanoi, Sagron Mis e Primiero. E’ per Marco Rossetti la seconda serie che gira in montagna: “Ormai la montagna mi ha adottato e di questo sono felice. Sono ormai quattro anni che giro in quei posti e ogni volta ci lascio il cuore. Sicuramente il freddo c’è ma lo preferisco al caldo. Sicuramente a volte le parole escono con più difficoltà”.

Essere presente in due serie tv nello stesso periodo può essere un’arma a doppio taglio per chi fa il mestiere dell’attore. Marco Rossetti però non è affatto preoccupato: “Sicuramente il rischio della sovraesposizione c’è ma spero che il pubblico non mi tradisca”.