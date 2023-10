Prosegue inarrestabile il successo del tour europeo di Marco Mengoni. Dopo la tappa di Barcellona, il cantante di “Due vite” registra il tutto esaurito a Bruxelles e Francoforte per poi raggiungere Amsterdam, Parigi, Vienna, Zurigo e Monaco. La scaletta e le date dell’European Tour!

Marco Mengoni, il concerto tour 2023 sold out in tutta Europa

Il debutto europeo di Marco Mengoni con il tour 2023 è un successo. Dopo il debutto a Barcellona, il cantante è stato accolto a Bruxelles in un Forest National completamente sold out. Un vero e proprio trionfo per il cantante di “Due vite” atteso nei prossimi giorni a Francoforte, Amsterdam, Parigi, Vienna, Zurigo e Monaco. Un 2023 da incorniciare per il cantautore che sarà impegnato fino al 2 novembre con la tranche europea del suo tour. Sul palcoscenico i brani più importanti e significativi dei primi 13 anni di carriera impreziositi dalla versione francofona di “Due Vite” dal titolo “La Dernière chanson”, brano multiplatino vincitore del Festival di Sanremo 2023 e quarto classificato all’Eurovision 2023.

Per l’occasione, Mengoni ha rivisitato la scaletta del concerto con arrangiamenti che strizzano l’occhio al mondo dell’elettronica esplorato alla grande nell’ultimo lavoro discografico “Materia (Prisma)”. La set lista dei concerti europei pesca nel passato, a volte anche poco noto, del cantante; a cominciare da canzoni come “Onde”, “In tempo” o “In città” fino alla cover “Let it be” dei Beatles riproposta nella versione presentata a Sanremo fino a “I Heard It Through The Grapevine” di Marvin Gaye mixata con “Guerriero” e “Crazy in Love”.

Marco Mengoni, tour europeo 2023: le date e la scaletta

Ecco il calendario completo con tutte le date dei concerti del Marco Mengoni European Tour 2023:

18 ottobre 2023 – BARCELLONA (Sant Jordi Club)

21 ottobre 2023 – BRUXELLES (Forest National) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – AMSTERDAM (AFAS Live)

25 ottobre 2023 – PARIGI (Zénith Paris)

27 ottobre 2023 – FRANCOFORTE (Jahrhunderthalle) – SOLD OUT

29 ottobre 2023 – VIENNA (Gasometer)

31 ottobre 2023 – ZURIGO (Hallenstadion)

2 novembre 2023 – MONACO (Olympiahalle)

Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it

A seguire la scaletta del concerto – tour con cui Marco Mengoni sta attraversando l’Europa:

Ma stasera – (Materia (Terra)_2021)

Mi fiderò – (Materia (Terra)_2021)

No stress – (Materia (Pelle)_2022)

Voglio – (Atlantico_2018)

Muhammad Ali – (Atlantico_2018)

Onde – (Parole in circolo_2015)

Fiori d’orgoglio (Materia (Prisma)_2023)

Hola – (Atlantico_2018)

Guerriero – (Parole in circolo_2015)

In tempo – (Materia (Prisma)_2023)

In città – (Materia (Pelle)_2022)

L’essenziale – (Pronto a correre_2013)

Pazza musica – (Materia (Prisma)_2023)

Due vite – (Materia (Prisma)_2023)

Ti ho voluto bene veramente – (Le cose che non ho_2015)

Duemila volte – (Atlantico On Tour_2019)

Un’altra storia – (Materia (Prisma)_2023)

Pronto a correre – (Pronto a correre_2013)

Let It Be – (Cover Sanremo 2023)

Proibito (Materia (Terra)_2021)

Io ti aspetto – (Parole in circolo_2015)