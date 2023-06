Al via il “Marco Mengoni negli Stadi Tour 2023“. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, quarto classificato all’Eurovision 2023, ha infiammato lo Stadio Euganeo di Padova con la prima del suo ritorno negli Stadi. Una serata all’insegna della grande musica che ha consacrato Mengoni “re” indiscusso della musica pop italiana.

Marco Mengoni a Padova: “In amore nulla deve essere proibito”

Il concerto di Marco Mengoni a Padova è stato un successo. La voce di “Due vite”, brano vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, è stato travolto dall’affetto del pubblico. In 40mila sono accorsi per cantare, ballare ed emozionarsi sulle note di successi oramai diventati degli evergreen della musica italiana.

Una scaletta che ha visto Marco accompagnare lo spettatore alla (ri)scoperta della sua anima di interprete e cantautore passando da classici come “Esseri umani“, “L’essenziale“, “Mi fiderò” fino alle nuove “Fiori d’orgoglio” e “Pazza musica“, hit dell’estate 2023 con Elodie. Una vera e propria escalation fino al gran finale sulla note della bellissima “Proibito” che ha spinto l’artista ad una importante riflessione dopo la recente decisione della procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita registrati dal sindaco per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri.

“E visto che siamo a Padova vorrei aggiungere ancora una cosa. Una cosa che dovrebbe essere proibita è poter decidere che cos’è una famiglia”. Marco #Mengoni, fra gli applausi, in uno stadio strapieno a #Padova. (Vabbè, sono qui per mia figlia, sia chiaro. Ma bravo, così si fa). pic.twitter.com/tOjHoLHKB6 — margherita losacco (@margherita1974) June 20, 2023

“In amore nulla deve essere proibito” – ha detto Mengoni a gran voce dal palco precisando – “e visto che siamo a Padova aggiungo che un’altra cosa che dovrebbe essere proibita è decidere cosa sia famiglia e decidere sui figli“. Il cantante si era già pronunciato sulla scandalosa decisione della Procura di Padova dichiarando alla stampa: “sono totalmente in disaccordo. Mi sembra una cosa disumana, stiamo parlando di bambini, di vite, di emotività soprattutto in un’età delicata. Per me la famiglia è quella che ti insegna a vivere, può essere chiunque famiglia. Io, per esempio, ho ereditato molto da mio nonno. È lui quello che mi ha insegnato a vivere. Famiglia è qualcuno che ti dà amore e ti insegna cosa dovrebbe essere giusto o sbagliato”

Marco Mengoni arriva a Salerno, la scaletta del concerto “Marco negli Stadi Tour 2023”

Dopo il trionfo di Padova, il “Marco negli Stadi Tour 2023” di Marco Mengoni prosegue con le prossime tappe in programma a Salerno, Bari, Bologna, Torino, Milano. Proprio nella città di Salerno si esibirà sabato 24 giugno allo Stadio Arechi.

Ecco la scaletta del concerto del tutto invariata rispetto al debutto del tour che il vincitore di Sanremo 2023 ha presentato dal vivo a Padova: