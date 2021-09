Marco Mengoni ha vinto l’edizione 2021 di RTL 102.5 Power Hits Estate. La sua “Ma stasera” è stata proclamata la canzone tormentone dell’estate 2021. Un trionfo per il cantante che da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il suo ultimo singolo.

Marco Mengoni ai Power Hits Estate: “Ma stasera? Non me l’aspettavo”

Ma stasera di Marco Mengoni è la canzone dell’estate 2021. Il brano è stato votato come vincitore ai RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, un evento live che ha riunito tantissimi artisti nella splendida cornice dell’Arena di Verona. L’evento, trasmesso in radiovisione anche su RTL 102.5, ha visto trionfare il cantautore di Ronciglione amatissimo dal pubblico italiano.

“Non me lo sarei mai aspettato” ha dichiarato Mengoni sorpreso di questa vittoria. Il cantante, come tanti altri, è lontano dai palcoscenici da circa due anni a causa della pandemia da Coronavirus. “L’ultima data che ho fatto è nel 2019. Manco da due anni e stasera devo dire che ho provato cinque minuti di grande adrenalina ed emozioni. Grazie davvero a tutti” – ha detto il cantante che sui social ha ringraziato ancora una volta tutto il suo pubblico.

Marco Mengoni: dopo “Ma stasera” nuovo album e tour

“Ma stasera” ha corso forte, più forte di me… grazie a voi che l’avete sentita, nei piedi, nelle gambe, sulla pelle!” sono i ringraziamenti che Marco Mengoni ha voluto fare a tutto il suo pubblico e ai fan sui social.

Dopo l’uscita del nuovo singolo, il cantautore è atteso con la pubblicazione di un nuovo album di inediti che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Intanto ha annunciato le prime date del tour che lo vedrà protagonista per la prima volta negli stadi italiani. Il “Marco Negli Stadi” è in programma per l’estate 2022 con due concerti evento: il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. I fan sono avvisati!