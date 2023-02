A distanza di dieci anni dalla vittoria con “L’essenziale”, Marco Mengoni torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite“. Il vincitore annunciato della kermesse presenta un brano molto personale che a primo acchito potrebbe sembrare una dedica d’amore, ma in realtà nasconde con dialogo-confronto tra la vita onirica e quella reale.

Marco Mengoni canta “Due vite” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato

“Due vite” segna il ritorno di Marco Mengoni sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023. Dopo il trionfo con “L’essenziale” che l’ha definitivamente lanciato nel panorama artistico italiano, il cantante ha deciso di rimettersi in gioco partecipando per la terza volta al Festival con una canzone davvero speciale che potrebbe regalargli la seconda vittoria.

Il significato di “Due vite”

Il brano “Due vite” di Marco Mengoni parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima: quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. Una canzone molto personale che racconta il Marco di oggi reduce da tournée trionfanti negli stadi e nei palazzetti fino alla ricerca di se stesso.

Proprio il cantante ha spiegato: “rappresenta la mia storia infinita. Il mio rapporta tra la razionalità e l’inconscio. Nel pezzo ho raccontato questa doppia vita: quella onirica, dei sogni e quella reale“.

Marco Mengoni, il testo di “Due vite”

di M. Mengoni – D. Petrella – D. Simonetta – D. Petrella

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite.