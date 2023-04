Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni, è sempre più impegnato tra interviste e concerti in giro per l’Europa. Infatti, in vista della sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest, l’artista sta promuovendo il brano “Due Vite” in gara nella sua versione ridotta. Dopo l’esperienza a Liverpool, Marco Mengoni tornerà in Italia con una bella novità.

Marco Mengoni: Materia (Prisma) esce il 26 Maggio

Marco Mengoni, il 26 Maggio, pubblica Materia (Prisma). Si tratta dell’ultima parte della trilogia iniziata con Materia (Terra) nel 2021 con “Cambia Un Uomo”. Un viaggio in tre parti dove l’artista di Ronciglione ha raccontato come, dopo la pandemia, abbia intrapreso una ricerca personale dentro e fuori la sua musica. Se in Materia (Terra) ci sono le origini musicali di Mengoni, in Materia (Pelle) ci sono la sperimentazione e la contaminazione. L’ultima parte sarà un riassunto di ciò che attualmente l’artista è in grado di assorbire e rielaborare per trasmettere al suo pubblico una sempre più veritiera parte di sé.

Nel descrivere il titolo di Materia (Prisma), Marco Mengoni ha utilizzato le seguenti parole:

“Il prisma, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche”

Marco Mengoni: i concerti in vista dell’Eurovision a Liverpool

La rotta verso Liverpool e le esibizioni sul palco dell’Eurovision 2023 sono accompagnate da soste musicali nei club europei. Marco Mengoni è sold out ovunque e l’affetto delle prime date a Parigi e a Bruxelles ne sono la testimonianza. L’effetto “Due Vite” si sente perchè il pubblico la conosce a memoria e la canta a squarciagola.

Per i bookmakers europei, Marco Mengoni è certamente nei primi dieci. Per poter ambire alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023 però, occorreranno esibizioni all’altezza, i voti della giuria tecnica e del pubblico in finale. Speriamo nei 12 punti del pubblico così com’è stato per i Maneskin.