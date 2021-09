Marco Bocci è cambiato molto dopo la malattia che l’ha colpito tre anni. Un momento terribile per l’attore di Squadra Antimafia che oggi è un uomo diverso. A raccontarlo è stato proprio lui in occasione del lancio della nuova fiction Rai “Fino all’ultimo battito”.

Marco Bocci: “con la malattia ho capito di non essere invincibile”

Marco Bocci in occasione dell’uscita della nuova fiction “Fino all’ultimo battito” in onda su Rai1 si è raccontato a cuore aperto dalle pagine del settimanale Di Più Tv soffermandosi sulla malattia che l’ha colpito circa tre anni fa.

Un momento davvero terribile della sua vita che l’attore ha superato grazie all’affetto dei suoi cari e della moglie Laura Chiatti. Ma cosa è successo? Nel 2018 in seguito ad un incidente d’auto, l’attore di Squadra Antimafia si sottopone a dei controlli medici. Proprio durante questo check-up scopre la presenza di un herpes al cervello. Si tratta di una malattia gravissima che avrebbe potuto causare anche la morte. Operato d’urgenza, l’attore di 43 anni ha trascorso un lungo periodo in ospedale. La malattia ti cambia e lo fa per sempre. Lo sa bene il mitico Domenico Calcaterra di Squadra Antimafia che ha raccontato:

Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità.

Marco Bocci e l’amore per Laura Chiatti

Dopo aver sconfitto la malattia, Marco Bocci è tornato a vivere con un desiderio fortissimo. Una voglia che è stata messa nuovamente a dura prova dalla pandemia mondiale di Covid-19 che l’ha costretto a stare fermo e lontano dal set per lunghissimi mesi.

Per fortuna anche in questo momento così difficile, l’attore ha potuto contare sul sostengo costante della moglie Laura Chiatti che non l’ha mai lasciato solo né durante la malattia né durante la degenza in ospedale. Un grande amore quello tra i due attori che formano una delle coppie più belle del mondo del cinema.