Tutti lo conoscono come il postino di C’è posta per te, ma chi è veramente Marcello Mordino? Da anni consegna buste, in sella alla sua bici, per invitare gli ospiti in trasmissione da Maria De Filippi. Conosciamolo meglio e vediamo cosa ci ha raccontato del dietro le quinte.

C’è posta per te: chi è il postino Marcello Mordino

A C’è posta per Te, un ruolo fondamentale è quello del postino. Nelle passate edizioni abbiamo visto alternarsi Rossella Brescia, Walter Zenga, Maurizio Zamboni e Gianfranco Apicerni. Ma il postino storico, che è nel programma da 24 anni, è Marcello Mordino. Il 70enne consegne le buste con la sua inconfondibile voce non solo in Italia ma anche all’estero. Per esempio è volato fino a Los Angeles per invitare in trasmissione il cast di Beautiful. Addirittura la sua prima consegna è avvenuta con gli stradari e gli elenchi telefonici, ora ci sono i navigatori e tutti lo conoscono.

Marcello è siciliano e vive a Palermo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1978 lavorando per un’emittente locale, in un programma dal titolo “Io vedo Cts”. Di lavoro fa l’attore e ha recitato con Ficarra e Picone in “Nati stanchi” e “L’ora legale“. Come raccontato dalla pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, nel 2000 è arrivata la svolta quando ha incontrato Maria De Filippi: “Mi sono inginocchiato davanti a lei e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!“. Ora, a 70 anni, è un punto di riferimento del programma e custodisce con cura le sue divise: “Ne ho quattro, due per le esterne e due per quando sono in studio. In inverno indosso un giaccone blu da postino, mentre in estate cambio spesso la camicia…“.

I retroscena dal backstage

Molto simpatico, ha voluto raccontare anche alcuni retroscena di cosa succede dietro le quinte a ‘C’è posta per te‘. Alla domanda su se c’è qualcuno che rifiuta gli inviti, risponde: “Pochissimi. Entri in modo rispettoso nella casa della gente e noi postini non sappiamo mai il motivo dell’invito, poi ci sono delle persone della redazione che si occupano dei contenuti. È capitato di trovare persone in vestaglia o in pigiama. Non si rifà mai nulla. Se non c’è nessuno, aspettiamo sotto casa finché non arrivano“.

Cosa succede nel backstage?

“La zona dietro le quinte è divisa in modo tale che le due parti non possano incontrarsi. Prima di entrare, le persone che accompagno hanno una cuffia con la musica per non sentire cosa si dice in studio. Se la tolgono soltanto dopo che dico a Maria che hanno accettato l’invito“.

La vita privata del postino

Marcello è sposato da 43 anni con Sara. Insieme hanno anche due figli, Alfredo e Federico. Uno è tecnico e assistente alla regia nella Formula 1, l’altro è musicista. Marcello non è molto alto e porta una 48.