Katia Follesa è la protagonista di un nuovo comedy show tutto dedicato alle risate dal titolo ‘Comedy Match‘. Un programma che punta a far ridere i telespettatori a colpi di improvvisazione. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Comedy Match con Katia Follesa: gli artisti in gara

Katiuscia Follesa, in arte Katia, è pronta a condurre la seconda puntata di Comedy Match. Lo show ha fatto registrare buoni ascolti nella prima puntata, andata in onda il 25 aprile, con 692.000 spettatori e il 3.8% di share. L’appuntamento è previsto ogni giovedì sera in prima serata, alle 21.25, sul Nove e in anteprima su discovery+. Grande attesa quindi per la prossima puntata in onda giovedì 2 maggio 2024. Ma di cosa parla questo programma? Il meccanismo è semplice, si tratta di un gioco di improvvisazione in cui a contendersi la vittoria sono due squadre di comici, ciascuna composta da una capitana d’eccezione e da quattro comici.

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, nel corso della prima puntata abbiamo visto come capitana della squadra vincitrice, quella arancione, Maria Di Biase mentre per la squadra fucsia, Debora Villa. Le due si alterneranno nel corso delle puntate con Paola Minaccioni e Marta Zoboli. Gli artisti che invece a turno compongono le squadre sono: Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino e Gigi Rock.

Come si elegge la squadra vincitrice

Comedy Show dura un’ora e mazza e mostra attraverso una serie di round di durata e tema variabili, gare di improvvisazione su diversi argomenti: sitcom, music, televisione, duello, dance, cinema, social, l’intervista. A decretare il vincitore di ogni round, è il pubblico presente in studio che assegna un punto. La sfida finale, la Comedy Battle, invece ne assegna tre. La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata vincitrice.

“Comedy Match” è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti, Romina Ronchi. Regia di Rinaldo Gaspari.