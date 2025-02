Marcella Bella canta “Pelle diamante” al Festival della canzone italiana. Ecco il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025 che l’artista presenta sul palco dell’Ariston sotto gli occhi di Carlo Conti e davanti a tutto il pubblico presente in studio o davanti alla tv.

Il testo integrale di Pelle Diamante, canzone di Marcella Bella a Sanremo 2025

In attesa della performance sanremese di Pelle diamante, cantata da Marcella Bella, di seguito riportiamo il testo integrale della canzone che in gara:

“Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente”

Sanremo 2025 – Marcella Bella ritorna al Festival, il significato di “Pelle diamante”

Protagonista storica tra le proposte musicali in gara a Sanremo 2025, Marcella Bella segna il suo ritorno al Festival della canzone con “Pelle diamante”. Il brano copre il ruolo simbolico di una personalità «forte tosta indipendente», che non é più disposta a fare sconti agli errori altrui.

“Pelle diamante” é un brano cantato al grido dell’orgoglio del proprio valore, con la voce storica di una veterana della Musica italiana al Festival di Sanremo. Ai tempi moderni, inoltre, può dirsi dal messaggio significativo di un inno femminista, ispirato alla forza e al valore di una donna di oggi.

La Bella debuttava a Sanremo da giovanissima, nel 1972, con “Montagne verdi”, e nel 1986 partecipava ancora alla kermesse con “Senza un briciolo di testa” per poi tornare al Teatro Ariston con “Uomo bastardo”. L’ultima sua partecipazione risale al 2007, quando si esibiva al Festival in duetto con il fratello Gianni, sulle note di “Forever, per sempre”.

E adesso, Marcella Bella si dice pronta per la sua nuova avventura festivaliera:

«Avevo una grande voglia di ritornare. Per tenere a bada l’ansia, prima di cantare guardo davanti a me, immagino un drago sputafuoco e gli dico: “Sei tu che mangi me o io che mangio te?”. Alla fine la spunto sempre io...»- ci confida, la veterana di Sanremo .

Il singolo in gara al Festival di Sanremo 2025 sarà contenuto nella riedizione dell’ultimo album di Marcella Bella, “Etnea (Diamante edition)”, che nella tracklist include anche un altro inedito, “Fino alla fine del mondo”