Un momento commovente alla fine dell’ultima puntata stagionale di “Domenica In” con Mara Venier che, salutando il pubblico, si è commossa lasciandosi andare alle lacrime.

Mara Venier si commuove a “Domenica In”

“Non è stato sempre facile però ce l’abbiamo fatta”, sembra quasi un vecchio spot televisivo e invece è una delle frasi con cui Mara Venier ha salutato e ringraziato il suo pubblico nell’ultima puntata di “Domenica In”. Un’edizione che ha visto zia Mara raccontare le sfumature della cronaca e dell’attualità: “È stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore. Prima la pandemia – prosegue la Venier – poi c’è stata la guerra e noi eravamo tutti qua, disperati e impauriti”. Un’edizione difficile questa che per lei è stata la tredicesima, forse la più complicata proprio per le dinamiche che l’hanno caratterizzata. Ma la zia della tv italiana è sempre riuscita a metterci il sorriso, a sdrammatizzare, a regalare momenti di spensieratezza con la sua simpatia unica.

Momento strappalacrime, ma non è un addio, anzi! Perché Mara Venier è prontissima per la quattordicesima edizione al comando di “Domenica In”, come precedentemente annunciato e anche oggi ribadito: “Io non sono giovanissima, sono una donna che ha avuto nella vita gioie e dolori, qualcuno quando vuole colpirmi mi dice ‘Vai in pensione, sei vecchia’. Rispondo che non c’è età per questo mestiere, io smetterò quando voi pubblico non seguirete più Domenica In!“.

Ma il pubblico la segue con tutta la sua passione, perché la Venier, grazie alla sua spontaneità e alla sua professionalità è riuscita a tenere vivo un format televisivo creato nel 1976 ridisegnandolo e dandogli un aspetto più umano, casalingo, meno impostato e più sincero. E adesso un po’ di sano riposo e poi, finita l’estate, si ritorna in studio, sempre con la solita giusta dose di lacrime e sorrisi, come miglior specchio della vita.